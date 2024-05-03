İngiltere, sığınmacıları göçmen gemisine taşıyor: Aktivistler ile polis arasında arbede yaşandı

Göçmen yanlısı aktivistler, İngiltere'nin başkenti Londra'da, sığınmacıları Dorset kıyısında kalacakları Bibby Stockholm gemisine götürecek otobüse engel olmak için yolu kapattı. Protestolara katılan 45 kişi, anayolun kapatılması, polisin engellenmesi ve polise saldırı gibi suçlamalardan gözaltına alındı.

Southwark polisinden yapılan açıklamada, daha sonra polis memurlarının olay yerinden ayrıldığı ve yolun yeniden açıldığı kaydedildi.

AKTİVİSTLER OTOBÜSÜN ETRAFINI SARDI

Londra'da göçmen yanlısı aktivistler, sığınmacıları Dorset kıyısında kalacakları göçmen gemisine götürecek otobüsün etrafını sararak hareket etmesini engellemişti.

Çok sayıda gösterici, sığınmacılar araca götürülmeden önce otobüsün hareket etmesini engellemek için etrafını kuşatmış ve otobüsün altına bisikletler yerleştirmişti.

Peckham bölgesindeki bir otelde konaklayan en az 8 sığınmacıya bir hafta önce Dorset'teki Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmek üzere bu sabah otobüsle alınacakları söylenmişti.

Geçen yıl gemide bulunan bir göçmenin hayatını kaybettiği gerekçesiyle kendilerini bekleyen koşullardan korktuklarını dile getiren bazı sığınmacılar, gemide konaklamak istemediklerini belirtmişti.

CEZAEVİ GEMİSİ: BIBBY STOCKHOLM

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın düzensiz göçmenin 18 ayda Bibby Stockholm'e getirilmesi, 2 binden fazlasının ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssünde bulunan kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.

Kaynak: AA