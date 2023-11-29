İstanbul için yağış uyarısı! Vali Gül de açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gün boyu etkili olan yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Gül de bir açıklama yaptı.

İstanbul için yağış uyarısı! Vali Gül de açıklama yaptı

AKOM'dan yapılan açıklamada, vatandaşların dere yatakları ve çevresinden uzak durmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe araçlarıyla çıkmamaları ve bodrum katlarında yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Acil durumlarda Alo 153 Çağrı Merkezi'ne ulaşabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası genelinde etkili olan sağanak neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 75 kilogram aralığında yağış kaydedilmiştir. Yağışların Avrupa Yakası güney bölgeleri ile Anadolu Yakası genelinde akşam saatlerine (21.00) kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, ardından gücünü azaltarak gece saatlerine (01.00) kadar devam etmesi beklenmektedir."

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

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