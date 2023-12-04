İmamoğlu: Geçmişte metrobüs alımı için Cumhurbaşkanlığı'ndan imza alamadık, bu kıskançlık nedir?

GERÇEK GÜNDEM

252 yeni araç İETT filosuna katıldı. Metrobüslerin filoya katılımı için düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde 300 metrobüs almak için harekete geçtiklerini ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan imza alamadıklarını hatırlattı. İmamoğlu, "Bu niçin engellenir, niçin imzalanmaz? Buna tek bir açıklama yapılmadı. Bu ihtiras, bu kıskançlık nedir?" diye sordu. 252 metrobüsün İBB'nin öz kaynaklarıyla alındığını vurgulayan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Buraya gelirken yolda aldığımız haber hayatımızın en önemli gerçeğini bize bir kez daha hatırlatmıştır, o da deprem gerçeği. Gemlik'te meydana gelen depremin yarattığı endişe veya korku İstanbulluları da etkilemiştir. Depremin temel meselemiz olduğunu ve her daim bu konuda topyekün çalışmamızın da gerekli olduğunu, bu işin partisi, belediyesi, bakanlığı ya da başka bir kurumu diye ayrım yapmaksızın aynı masada topyekün bir seferberlik içinde çalışmanın şart olduğunu her daim dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Gemlik Belediyesi'yle yaptığımız görüşmede herhangi bir yıkım olmadığı yönünde bilgi aldık. Takip ediyoruz. Bu tür süreçlerde ihtiyaç duyulan organizasyonu yöneten AFAD'la da kurumumuz AKOM ilişki halindedir.

"CUMHURBAŞKANLIĞINDAN BİR İMZA ALAMADIK"

En son metrobüs 2015'te alınmıştı. O araçlar da kalıcı ihtiyacı çözen değil de daha küçük araçlardan ibaretti. Çok yeterli sayıda da değildi. Yaşlanmış bir filoyla karşı karşıyaydık. Bu bakımdan biz sağ olsun İBB Meclisi de bu isteğimize oy birliğiyle 'evet' dedi. Bu da sevindirici. İhtiyacı gördüler ve buna beraber el kaldırdılar. Bu bizi mutlu etti. Diyorlar ki 'Bunu niçin Ekrem İmamoğlu tekrar tekrar söylüyor.' Çünkü aynı şeylerle tekrar tekrar karşılaştık. Bu 300 araç alımını gerçekleştireceğimiz kredisi hazır bir sürecin işletilmemesi adına bunun imzasını Cumhurbaşkanlığı yerine getirmedi. Bir imza... Bu imza kefillik değil, sadece bir onay. Bunu imzalatamadık. 330 otobüsü o zaman alsaydık çoktan o otobüsler şu anda hizmete girmişti. İhtiyacımız bitmeyecekti yine alımlarımızı yapacaktık. Bu 252 aracın tamamını kendi yarattığımız öz kaynaklarımızla aldık. Bu zor koşullarda, 252 aracı alırken o gün alsaydık daha avantajlı alacaktık. Ülkedeki döviz artışı, enflasyonla uğradığımız zarar... Şimdi daha pahalıya almak zorunda kaldık. Bakın bu bir ülkenin, bir milletin iyi anlaması gereken bir durumdur. Bu niçin engellenir, niçin imzalanmaz? Buna tek bir açıklama yapılmadı. Bu ihtiras nedir, bu kıskançlık nedir? Sanki 2019'da İBB seçimini kazandığımız o seçimde, birisinin tapulu malını elinden aldık. Vallahi bu senin tapulu malın değil. 86 milyon memleketin insanının ortak olduğu bir vatan parçasıdır. Böyle davranamazsınız.

Bir kısım kazaların olmasını engelleyen, asfalt bazı hava koşullarından etkilenebiliyor, bazı büzüşmeler gibi problemler yaratabiliyor. Ama bu beton yol daha verimli bir süreci bize sağlayabiliyor. Aynı zamanda daha ekonomik. Yerli bir ürün. Biz bu yolların da yenilenmesiyle metrobüs sürecinde konforu sağlamış olduk. Bir başka yönünü de dile getireyim. Metrobüs hattını da geleceğin planlanması noktasında ele alıyoruz. Elektrikli araçların daha yüksek kapasiteli farklı teknolojilerin önümüzdeki süreçte bu hat üzerinde görev yapması noktasında da ulusal ve uluslararası desteklerle de denemeler yapılıyor ve çalışmalar sürdürülüyor.

"ARAÇLARDA ARIZA ORANLARINI DÜŞÜRDÜK"

İETT kurumumuzun çokça yalan ifadelerle, uydurma birtakım haberlerle karalandığını da yaşıyoruz. Otobüs arıza yapmıyor diyebilir miyiz, hayır araç arıza yapar. Araçlardaki arıza oranlarını kilometre başı ne kadar düştüğünü arkadaşlarım da sıklıkla ifade ediyor. Yüzde 40 oranında düşüş sağlanmıştır. Sefer ve yolcu sayımız artmasına rağmen bu düşüşü sağladık.

Sırf siyaset olsun diye, sırf Ekrem İmamoğlu'nu karalamak adına koca koca insanların yalan ifadelerle, bu kurumu bir şekilde karalamaya dönük ortaya koydukları propaganda metodunu çok yararsız, faydasız ve bir o kadar da zararlı görüyorum. Çünkü İETT, İSKİ, diğer kuruluşlarımız bizim kurumumuz. Eleştiride bulunalım ama lekeleyerek politika yapmayalım.

"KISKANAN DEĞİL TEŞEKKÜR EDEN BİR BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Başarımız, yolculuğumuz daim olsun. Engellemeler sürer ya da sürmez bilmiyorum. Sürerse ona göre başarımızı yükseltiriz, sürmezse onları da başarımızın bir parçası yapmaktan geri durmayız. Ben memleket adına yapılan her işi alkışlamayı, kendisine bir gurur vesilesi gören bir belediye başkanıyım. O yaptı diye kıskanan değil, o yaptı diye ona teşekkür etmeyi kendine yakıştıran bir belediye başkanıyım.

Otobüslerimiz şehrimize hayırlı olsun. Bütün kaptanlarımıza, İETT çalışanlarımıza başarılar diliyorum.

Kaynak: Gerçek Gündem