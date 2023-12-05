Ölümlü Dünya 2'den rekor açılış

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı 'Ölümlü Dünya 2' geçtiğimiz cuma günü beyaz perdede izleyici karşısına geçti.

YILIN EN İYİ AÇILIŞ YAPAN KOMEDİ FİLMİ OLDU

'Ölümlü Dünya 2' vizyona girmeden sosyal medyada da yoğun ilgi görmüştü. Film vizyona girdikten sonra ise, bir rekora imza atarak 400 binin üstünde seyirci ile yılın en iyi açılış yapan komedi filmi oldu.

Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı filmin senaryosu ise Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzası taşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Reha Özcan, Sarp Apak yer alıyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2'NİN KONUSU

Ölümlü Dünya 2 filmi, nesilden nesile kiralık katillik yapan ve zorlu sorunlarla başa çıkmaya çalışan Mermer ailesinin öyküsünü anlatıyor. Kimlikleri açığa çıktığı için yasadışı bir yaşam sürdüren Mermer ailesinin her bir üyesi, kendi içsel sorunlarıyla mücadele etmektedir. Serhan, hamile olan Begüm'ü yeni yaşamlarına alıştırmakta zorlanırken, Serhat, hayatında eksik bir kadının özlemini çekerken, Gazanfer ise ailesini bir arada tutmak için örgüte karşı mücadele vermektedir. Ancak Zafer'in örgütün eline düşmesi, tüm ailenin düzenini alt üst eder.