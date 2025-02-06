Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken 53.537 kişi yaşamını yitirdi. Felaketin ikinci yıl dönümünde çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi.

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara 53.537 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’nin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen iki yılda yıkıma uğrayan kentlerde yaşam yeniden inşa edilmeye çalışırken, felaketin 2. yıl dönümünde çok sayıda ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi.

İşte o isimler ve paylaşımları...

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi’ni unutmadık, unutmayacağız. Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan o canlarımıza sevgiyle sarılıyor. En yakın zamanda tekrar sizlerle yan yana olmayı diliyorum."

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 1

YILMAZ ERDOĞAN

6 Şubat 2023... Yitirdiğimiz tüm canları özlemle anıyoruz.

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 2

DEMET AKBAĞ

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 3

DOĞA RUTKAY

"Hiç unutamadım. Acısı hâlâ taze. Nurlar içinde yatsınlar. Giden onlarca can, geride kalan onlarca can... Sözcükler yetersiz"

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 4

DEVRİM ÖZKAN

"Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz."

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 5

NESLİHAN YELDAN

"2 yıl geçti... Acı üstüne başka acılar inşa oldu. Geride kalanların evleri inşa olmadı. Yozlaşmanın bitmesi, bakış açısının, bazı yönetenlerin değişmesi, kötülüğün ortadan kalkması şart. 2 yıl önceden daha üzgün, daha eksiğiz. Yaraların kabuk bağlamadığı bir ülke olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Güneş bir an önce açar dilerim..."

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 6

HAMDİ ALKAN

"Başta memleketim Antakya ve büyük felaketi yaşayan şehirlerimizdeki tüm kayıpları saygı ile anıyorum. Ve geride kalanların yüreğine, ruhuna sabırlar, iyilikler diliyorum."

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 7

EMİR CAN İĞREK

"6 Şubat depreminde yakınlarını kaybeden bütün yurttaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dilerim. Bu felaketi anmanın ve hatırlamanın yeni afetlere hazırlık konusunda etkin çalışmalara vesile olmasını umarak, yoksulluğun ve depremde zarar görme riski taşıyan evlerde yaşamanın halkımızın kaderi olmadığı bir gelecek dilerim."

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 8

HAKAN ALTUN

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 9

DEMET AKALIN

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 10

MUSTAFA SANDAL

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 11

MİNE TUGAY

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 12

BÜŞRA PEKİN

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 13

BENNU YILDIRIMLAR

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 14

BERFU YENENLER

"Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var"

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 15

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 16

NAZAN KESAL

"Sesimi duyan var mı?"

Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı - Resim : 17

6 Şubat Depremlerinin 2. Yılında Siyasi Liderlerden Anma Mesajları6 Şubat Depremlerinin 2. Yılında Siyasi Liderlerden Anma MesajlarıGüncel
Depremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği YandıDepremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği YandıMagazin
Saat 04.17'de Hayat Durdu! Unutmadık, Unutmayacağız; Acısı Hala Yüreğimizde...Saat 04.17'de Hayat Durdu! Unutmadık, Unutmayacağız; Acısı Hala Yüreğimizde...Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
6 Şubat depremleri
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Deprem Vergisi' Tepkisi: 'Nereye Harcandığını Bilmiyoruz' CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Deprem Vergisi' Tepkisi: 'Nereye Harcandığını Bilmiyoruz'
MSB'den Yeni Teğmenler Açıklaması: 'TSK'ya İftira Atıyorlar' MSB'den İhraç Edilen Teğmenler İçin Yeni Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak' O İlleri İşaret Etti! '7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı
Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu
Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek! Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek!