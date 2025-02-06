Ünlü İsimler 6 Şubat Felaketini Unutmadı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara 53.537 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’nin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen iki yılda yıkıma uğrayan kentlerde yaşam yeniden inşa edilmeye çalışırken, felaketin 2. yıl dönümünde çok sayıda ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi.

İşte o isimler ve paylaşımları...

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi’ni unutmadık, unutmayacağız. Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan o canlarımıza sevgiyle sarılıyor. En yakın zamanda tekrar sizlerle yan yana olmayı diliyorum."

YILMAZ ERDOĞAN

6 Şubat 2023... Yitirdiğimiz tüm canları özlemle anıyoruz.

DEMET AKBAĞ

DOĞA RUTKAY

"Hiç unutamadım. Acısı hâlâ taze. Nurlar içinde yatsınlar. Giden onlarca can, geride kalan onlarca can... Sözcükler yetersiz"

DEVRİM ÖZKAN

"Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz."

NESLİHAN YELDAN

"2 yıl geçti... Acı üstüne başka acılar inşa oldu. Geride kalanların evleri inşa olmadı. Yozlaşmanın bitmesi, bakış açısının, bazı yönetenlerin değişmesi, kötülüğün ortadan kalkması şart. 2 yıl önceden daha üzgün, daha eksiğiz. Yaraların kabuk bağlamadığı bir ülke olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Güneş bir an önce açar dilerim..."

HAMDİ ALKAN

"Başta memleketim Antakya ve büyük felaketi yaşayan şehirlerimizdeki tüm kayıpları saygı ile anıyorum. Ve geride kalanların yüreğine, ruhuna sabırlar, iyilikler diliyorum."

EMİR CAN İĞREK

"6 Şubat depreminde yakınlarını kaybeden bütün yurttaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dilerim. Bu felaketi anmanın ve hatırlamanın yeni afetlere hazırlık konusunda etkin çalışmalara vesile olmasını umarak, yoksulluğun ve depremde zarar görme riski taşıyan evlerde yaşamanın halkımızın kaderi olmadığı bir gelecek dilerim."

HAKAN ALTUN

DEMET AKALIN

MUSTAFA SANDAL

MİNE TUGAY

BÜŞRA PEKİN

BENNU YILDIRIMLAR

BERFU YENENLER

"Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var"

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

NAZAN KESAL

"Sesimi duyan var mı?"

Kaynak: Haber Merkezi