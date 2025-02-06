Depremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği Yandı

6 Şubat felaketinde Hatay’da iki kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz, depremin yıl dönümünde unutulmadı. Ailesini geçindirmek için okulu bırakan, çektiği yemek videoları ile tanınan, sosyal medyada zorbalığa maruz kalan Taha bu kez kırıcı değil duygusal sözlerle anıldı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Depremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği Yandı

Tam iki yıl önce tarihler 6 Şubat’ı gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili yerle bir etti. Binlerce kişinin enkaz altında kalarak can verdiği deprem felaketinde hayatını kaybedenlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz oldu.

Depremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği Yandı - Resim : 1

12 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Taha Duymaz, teyzesinin evinde iki kardeşiyle birlikte 9 katlı apartmanın bodrumunda enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Duymaz’ın cansız bedeni 12 gün sonra enkaz altından çıkarıldı.

Depremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği Yandı - Resim : 2

Küçük mutfağında yaptığı yemekleri videoya çekerek fenomen hale gelen Duymaz, evinin şartları, kaşı gözü, diksiyonu, estetiği her şeyiyle sosyal medyada zorbalığa uğramış, defalarca linç edilmişti.

Depremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği Yandı - Resim : 3

'AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Duymaz, katıldığı bir programda “Gelecekteki planların ne?” sorusuna “Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum” diyerek yanıt vermişti.

Depremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği Yandı - Resim : 4

Daha 19 yaşında, hayatının baharında hayatını kaybeden Taha, 6 Şubat’ın 2’nci yıl dönümünde sevenleri tarafından sosyal medyada anıldı.

Taha Duymaz için şu ifadeler kullanıldı:

“Taha, 6 Şubat depreminde kardeşiyle beraber hayatını kaybetmişti. Sosyal medyada görünür olunca sıklıkla zorbalığa maruz kaldı. Depremde bile “enkaz altında değil, prim için bunu yapıyor” diyenler oldu. Taha kazandığı parayla kardeşini okutup annesini mutlu etmişti.”

“Çok çabaladı çok zorbalandı pes etmedi seni de unutmadık Taha Duymaz”

Depremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği Yandı - Resim : 5

Depremde Hayatının Baharında Ölen Fenomen Taha Duymaz'a Ağlatan Vefa, Görenlerin Yüreği Yandı - Resim : 6

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Kaynak: Haber Merkezi

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