Depremde 3 çocuğunu kaybeden Taha Duymaz’ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi, her gün mezarlığa gelip gidiyorum

6 Şubat depremlerinde Hatay’da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, evlatlarının mezarlarını her gün ziyaret ediyor.

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Depremde 3 çocuğunu kaybeden Taha Duymaz’ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi, her gün mezarlığa gelip gidiyorum

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi’nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti. Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi’nde defnedilmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, çocuklarının defnediği günden bu yana her gün mezarlığa gidiyor. Evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, çocuklarının fotoğrafları ile teselli bulmaya çalışıyor.

Depremden bir gün önce çocukları ile zaman geçirdiğini ifade eden Meryem Duymaz, “Çok zor, Allah kimsenin başına göstermesin. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah mekânı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum. Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi. Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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6 Şubat depremleri Deprem Hatay
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