Yargıtay'dan valiler hakkında karar: "Depremde sorumlulukları yok"

Yargıtay, en az 53 bin kişinin öldüğü 6 Şubat depremlerinde “valilerin sorumluluğu yok” dedi. Şikâyetin işleme konulmamasına karar verildi.

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Yargıtay'dan valiler hakkında karar: "Depremde sorumlulukları yok"

En az 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Deprem bölgesindeki valilerin deprem öncesi ve sonrasında gerekli önlemleri almadığına ilişkin yapılan suç duyurusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca işleme konmadı.

Başsavcı Bekir Şahin, iddiaların somut bilgi ve belgeye dayanmadığını iddia etti.

Halkçı Hukukçular’dan avukat Tacettin Çolak, deprem bölgesindeki valilerin deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlem almadığı gerekçesiyle binlerce yurttaşın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olduğunu belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Çolak’ın suç duyurusunu işleme alan savcılık, valiler hakkındaki dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda valiler hakkındaki şikâyetin “işleme konulmamasına karar” verdi.

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6 Şubat depremleri Deprem
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