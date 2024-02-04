Alper Gezeravcı ve ekibinin dünyaya dönüşü tekrar ertelendi
SpaceX, Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dönüşünün bir gün daha ertelendiğini duyurdu. Açıklamada olumsuz hava koşulları yüzünden ertelenen dönüşün 6 Şubat'ta yapılacağı yer aldı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle bir kez daha ertelendi.
Açıklamaya göre, Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması için en erken tarih 6 Şubat.
İKİNCİ ERTELEME
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle daha önce 5 Şubat'a ertelenmişti.
Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.
Due to unfavorable recovery conditions off the coast of Florida, we are now targeting no earlier than Monday, February 5 for Dragon and the Ax-3 crew to undock from the @space_station. Teams will continue to monitor weather ahead of the next undocking opportunity— SpaceX (@SpaceX) February 3, 2024