Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım: Yürek burkan fotoğraf

ABLASI SEMİHA DUYMAZ'DAN SON PAYLAŞIM

Semiha Duymaz ile ilgili 'Taha'yı kullanıyor, Hatay'a çok geç gitti' gibi iddialar ortaya atılmıştı. Abla Duymaz'dan ailesi ile ilgili son dakika paylaşımı geldi. Abla Duymaz, Instagram hesabı üzerinden iki paylaşımda bulundu.