Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım: Yürek burkan fotoğraf
Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere memleketi Hatay'da yakalanmıştı. Günlerdir göçük altında olan 19 yaşındaki Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Taha'nın ablası Semiha Duymaz ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Memleketi Hatay'da depreme yakalanan Taha Duymaz günlerdir göçük altındaydı. Ablası Semiha Duymaz, Taha ve ailesi ile ilgili gelişmeleri Instagram hesabı üzerinden duyuruyordu.
Taha'ya ulaşılamaması ile birlikte çeşitli hayal ürünü senaryolar ortaya atılmıştı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bugün öğle saatlerinde Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
ABLASI SEMİHA DUYMAZ'DAN SON PAYLAŞIM
Semiha Duymaz ile ilgili 'Taha'yı kullanıyor, Hatay'a çok geç gitti' gibi iddialar ortaya atılmıştı. Abla Duymaz'dan ailesi ile ilgili son dakika paylaşımı geldi. Abla Duymaz, Instagram hesabı üzerinden iki paylaşımda bulundu.
İlk olarak Taha ya da kardeşi Melek'e ait olan bir telefonu çeken Semiha Duymaz, "Dilerim Allah'tan Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın" notunu düştü.