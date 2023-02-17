Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı!

Yaptığı yemek tarifleriyle milyonlarca kişinin takip ettiği Taha Duymaz depremde hayatını kaybetti. Taha Duymaz ile birlikte depremde iki kardeşinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı!

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz'ın enkaz altında olduğu bilgisi gelmiş ve sevenleri kahrolmuştu. 

Yaptığı yemek tarifleriyle gündem olan ve milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz, merkez üssü Kahramanmaraş depreminde teyzesinin evinde yakalanmıştı. Aslen Hataylı olan ve orada yaşayan Taha Duymaz’ın cansız bedenine de ulaşıldı. Depremin olduğu gün Hatay merkezde teyzesinin evinin bulunduğu apartmanda kardeşi Melek ile son storylerini paylaşan Taha Duymaz’ın son durumu merak ediliyordu.

TAHA DUYMAZ’DAN ACI HABER GELDİ

8 katlı binanın birinci katında kalan Taha Duymaz, kardeşleri Melek ve Umut’un olduğu binada tamamen yıkılmıştı. Yanındaki iki bina da yıkılırken, Taha Duymaz’dan o günden sonra bir daha haber alınamamıştı. Bazı sosyal medya fenomenleri de Taha Duymaz’ın kurtarılması için çağrıda bulunmuştu. Ancak yıkılan binanın üzerine başka binaların da yıkılmış olması nedeniyle çalışmalar zorlukla yürütülmüştü. Bugün Taha Duymaz ve kardeşlerinden acı haber geldi.

Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı! - Resim : 1

CENAZELER ÇIKARILIYOR

Acı haberi işkadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat duyurdu. Enkazda görev yapan sağlık personelinden ve Taha Duymaz’ın kuzeninden de acı haberi doğrulattığını söyleyen Dilan Polat, “Kuzeni vardı, oralarda, çocukcağız da hırpalandı girip geliyordu. Tahmin edildiği gibi artık kimse konuşmasın bence cenazelerini görmüş. Kız kardeşinin, yanında da Umut, diğer tarafında da Taha varmış. Şimdi hepsini teker teker çıkarıyorlar. Ailesinin, herkesin hepimizin başı sağ olsun. Mucizeler vardı evet ama ben artık tahmin ediyordum. Kimse de bu konu hakkında da daha fazla kimse konuşmaz, insanlar huzurlu uyusun” dedi.

Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragıb Narin de Instagram'dan Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Narin, "başımız sağ olsun" yazılı bir hikayeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı! - Resim : 2

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