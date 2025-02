CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Deprem Vergisi' Tepkisi: 'Nereye Harcandığını Bilmiyoruz'

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybetti, depremlerden milyonlarca vatandaş ise etkilendi. Depremlerden etkilenen 11 kent arasında yer alan Diyarbakır’da da 411 vatandaş hayatını kaybetti.

77 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 apartmanın enkazının bulunduğu alanda saat 04.17’de bir anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Diyarbakır'da 414 yurttaşımız, hemşehrimiz maalesef yaşamını yitirdi. Yüzlerce insanımız yaralandı. Binlerce konut ağır hasarlı, hasarlı, orta hasarlı. Ve 2'inci yılda buradayız. Bu enkazın önündeyiz. Ben yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Acısını yaşayanların bir kez daha acılarına ortak oluyorum” ifadelerini kullandı.

Depremlerin önlenemeyeceğinin ancak depremin sonuçlarının en aza indirilebileceğinin mümkün olduğunun altını çizdiği açıklamasında, “Depremin sonuçlarını en aza indirmek, insani maliyetini en aza indirmek sonuçta bizim elimizde. Yönetenlerin elinde ama bunun yapılmadığını da biliyoruz” dedi.

'DEPREM VERGİLERİNİN NEREYE HARCANDIĞINI BİLMİYORUZ'

Tanrıkulu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Deprem Vergisi Yasası var. 1999'daki depremden hemen sonra çıkan ve her ay, her ay vergi veriyoruz depremin maliyetini en aza indirmek için. Ama nereye harcandığını bilmiyoruz. Yurttaşız, her ay telefon faturalarımızla vergi veriyoruz. Ama bunun depreme harcanıp harcanmadığını bile bilmiyoruz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Bizlere düşen görev sizlerle birlikte sonuçta yönetemeyen, bir depremin sonuçlarını bile yönetemeyen, bunu başka bir türlü ranta çeviren bu anlayışa karşı mücadele etmektir. Ben de uzatmayacağım. Tekrar bütün yurttaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi