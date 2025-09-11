DEM Parti’den CHP ile Kritik Temas! Özgür Özel, Eski İstanbul İl Binası'na Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın ziyareti öncesinde Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen eski İstanbul İl Binası'na geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul’daki yeni çalışma ofisinde ziyaret edeceği bildirilmişti.

ABLUKA KALDIRILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen eski İstanbul İl Binası'na geldi. Ziyaret öncesi ise bina ve önündeki polis ablukası ise kaldırıldı.

DEM Parti’den CHP ile Kritik Temas! Özgür Özel, Eski İstanbul İl Binası'na Geldi - Resim : 1

Özgür Özel'e, yerine kayyım atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti. Özel'i CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile CHP Genel Başkan Yardımcıları karşıladı.

Özgür Özel, ofisinin makam koltuğuna oturdu. CHP'nin eski il binasına 'Çalışma ofisi' tabelası asıldı.

DEM Parti’den CHP ile Kritik Temas! Özgür Özel, Eski İstanbul İl Binası'na Geldi - Resim : 2

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel DEM Parti
Son Güncelleme:
Yine Gümrük Yine ‘Hayvan’ Skandalı! ‘Ölüm Kutusu’nda Yürek Dağlayan Yolculuk… Korkudan Birbirlerine Sarıldılar ‘Ölüm Kutusu’nda Yürek Dağlayan Yolculuk… Korkudan Birbirlerine Sarıldılar
SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor
Sergen Yalçın Transfere Doymuyor! Beşiktaş’tan Ezeli Rakibi Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Bir Transfer Daha
'Süreç' Komisyonu 8. Kez Toplandı: Söz Sendikalarda 'Süreç' Komisyonu 8. Kez Toplandı... Söz Sendikalarda
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı