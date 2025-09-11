DEM Parti’den CHP ile Kritik Temas! Özgür Özel, Eski İstanbul İl Binası'na Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul’daki yeni çalışma ofisinde ziyaret edeceği bildirilmişti.

ABLUKA KALDIRILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen eski İstanbul İl Binası'na geldi. Ziyaret öncesi ise bina ve önündeki polis ablukası ise kaldırıldı.

Özgür Özel'e, yerine kayyım atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti. Özel'i CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile CHP Genel Başkan Yardımcıları karşıladı.

Özgür Özel, ofisinin makam koltuğuna oturdu. CHP'nin eski il binasına 'Çalışma ofisi' tabelası asıldı.

Kaynak: Haber Merkezi