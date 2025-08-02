Türkiye'yi Sarsan Çağla Tuğaltay Cinayetinde 25 Yıl Sonra Yeni Umut! Katilin İzi 196 Ülkede Aranacak

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5 Haziran 2000 tarihinde, İstanbul’un Fulya semtinde, Narçiçeği Sokak’taki Çiğdem Apartmanı’nda, lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, okul dönüşü saat 16.30 sıralarında evine geldiğinde vahşice öldürüldü. Babası Nedim Tuğaltay iş yerinde, annesi Gülnur Tuğaltay ise doktorda olduğu sırada yalnız olan Çağla, okul üniformasını bile çıkaramadan katil veya katiller tarafından boğazı kesilerek katledildi.

25 YILLIK FAİLİ MEÇHUL SÜREÇ

Cinayetin ardından olay yeri inceleme ekipleri, mutfakta üç parmak izi, Çağla’nın tırnağında bir DNA örneği ve apartman duvarında kan izleri tespit etti. İlk etapta aile bireyleri, apartman sakinleri, bakkal çırağı ve ağabey İlker Tuğaltay’ın arkadaşları dahil birçok kişinin parmak izi ve DNA’sı alındı, ancak hiçbir eşleşme sağlanamadı. Türkiye’deki AFİS (Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemi) ve DNA veri tabanlarında yapılan taramalarda da sonuç alınamadı. 2020’de, SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) testi ile katilin saç, göz ve ten rengi gibi özelliklerinin belirlenmesi umudu doğmuş, ancak bu da kesin bir sonuca ulaşmamıştı.

Cinayet, Türkiye’de 20 yıllık zaman aşımı süresinin uzatıldığı tek vaka oldu. 5 Haziran 2020’de savcılık, yeni deliller ışığında zaman aşımını durdurdu. Bu karar, Çağla’nın katilini bulma umudunu canlı tuttu.

INTERPOL’ÜN 196 ÜLKEDE ARAMA KARARI

Son gelişmeyle, İstanbul Cinayet Büro Amirliği’nin talebi üzerine, olay yerinde bulunan üç parmak izi, Çağla’nın tırnağındaki DNA örneği ve apartman duvarındaki kan izi, Interpol’ün veri tabanında taranmak üzere gönderildi. Bu tarama, 196 ülkedeki suç kayıtlarıyla karşılaştırılarak, katilin yurt dışına kaçmış olma ihtimali veya yabancı bir şüpheliye işaret eden bulguların tespit edilmesi amaçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu adımla cinayetin çözümü için uluslararası bir çaba başlatmış oldu.

Kaynak: CNN Türk