25 Yıllık Sır Cinayet! Çağla Tuğaltay Dosyası Raftan İndi: Katili Ağabeyi mi?

15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın sır ölümü 25 yıldır aydınlatılamadı. Çağla Tuğaltay, İstanbul’da Şişli ilçesine bağlı Fulya semtindeki evinde 5 Haziran 2000 tarihinde, ağabeyinin odasında üzerinde okul formasıyla boğazı kesilerek öldürülmüştü. Öte yandan bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı belirtilmişti.

AĞABEYİN İFADESİ YILLARCA ALINMADI

tv100'ün haberine göre; şüphelerin odağındaki ağabey İlker Tuğaltay'ın 2017 yılına kadar resmi bir ifadesi dahi alınmazken, kan ile DNA örnekleri 2017 yılında tarihte alındı. Evde yapılan incelemelerde, yabancı bir parmak izi ya da DNA bulgusuna rastlanmadı; yalnızca aile bireylerine ait izler tespit edildi.

'KATİL SOLAK, AĞABEY DE SOLAK'

Adli Tıp Profesörü Halis Dokgöz, katilin solak olduğu yönünde bir yorumunda bulunurken, İlker Tuğaltay'ın da solak olması dikkat çekti.

'ANNESİNİN TELEFONUNDAN SONRA ORTAYA ÇIKTI'

O dönem yapılan haberlerde şunlar kayda geçirildi:

- "Levent Kız Meslek Lisesi öğrencisi Çağla Tuğaltay'ı 'tanıdık birinin' öldürmüş olabileceği bildirildi.

- Korkunç olay Çağla'nın annesinin eve telefon etmesinden sonra ortaya çıkmıştı.

- Telefonun uzun süre cevap vermemesi üzerine evin anahtarını verdiği komşusuna telefon eden Gülnur Hanım, gidip bakmasını rica etti. Nilgün Çemberli adlı komşu kadın, içeri girdiğinde dehşet bir manzarayla karşılaştı.

- Henüz 15 yaşındaki Çağla'yı boğazı kesilmiş olarak komşu kadın hemen polise haber verdi.

- Tecavüz bulgularına rastlanmazken, küçük kızın iç çamaşırının çıkarıldığı kayıtlara geçti.

- Giriş kapısında zorlama izi bulunamayan polis araştırmasında, katilin lavaboda ellerini yıkadığı anlaşıldı."

CİNAYETİN SIR OLARAK KALDIĞI DÜŞÜNÜLÜRKEN...

Cinayet dosyası, 5 Haziran 2020'de zaman aşımına uğramak üzereyken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten faili meçhul suçlar bürosu, olayın gerçekleştiği dönemde apartmanda kapıcılık yapan bir kişinin ifadesini aldı. Bu kişinin kan örneği ile cinayet sonrası apartmanda bulunan kan ve Çağla'nın tırnağından alınan doku örneklerinin karşılaştırılması talep edildi. Ancak, Aralık 2024'e kadar dosyada başka herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Artık tüm umutlar kesilmek üzereyken avukat Ümit Altay, faili meçhul suçlar bürosu savcılığına başvurarak 14 maddelik bir dilekçe sundu. Savcılık, şüpheli görülen kişilerin ifadelerinin alınmasına zaman aşımının durdurulmasına karar verdi.

24 YIL SONRA İLK KEZ İFADESİ ALINDI

16 Ekim 2024'te ilk kez İlker Tuğaltay’ın resmi ifadesi alındı. Bu tarihe kadar yalnızca mülakatlar yapılmış ve bu mülakatlarda ağabeyin beyanlarına inanılmıştı. Ağabey İlker Tuğaltay ifadesinde cinayet günü üniversite eğitimi almak için yerleştiği Ordu'da olduğunu söyledi.

YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ

Avukat Altay bu gelişmenin ardından şunları söyledi:

"Ailenin 24 yıldır çıktığı bütün programları metinleştirdik. Analizini yaptık ve bir dilekçe haline getirdim. Bunu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ilettim. Dosyada daha önce aile üyelerinin hiçbir şekilde yazılı ifadesi alınmamış.

Direkt şüpheli değil, tanık olarak da ifade alınmamış. Çok eksikler var. Deliller gerektiği gibi toplanmamış. Bizce bu noktada kolluk ve savcılığın ihmali var. Dilekçemizi savcılığa iletmemizin ardından 16 Ekim’de İlker Tuğaltay’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı’nca ifadesi alındı. 24 sene sonra atıl olan faili meçhul bir dosyada tekrar harekete geçildi."

'YABANCI DNA BULUNMADI'

Polis tutanaklarına göre, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, evden bir şey çalınmadığı, evin içinde herhangi bir yabancı DNA bulunmadığı, cinayet aletinin bulunamadığı, tecavüz bulgusuna rastlanılmadığı belirtildi.

Alt kat komşu tanık ise ifadesinde, Çağla’nın kapıyı açıp içeri girip kapıyı kapattıktan kısa bir süre sonra “A-aa” diye şaşkınlık ifadesi verdiğini ve bir süre konuşmalar olduktan sonra da koşuşturma ve seslerin geldiğini kaydetti. Komşu, babasının ise ‘Abisi gelmiştir, yine kavga ediyorlardır.’ dediğini belirtti.

'ÖZEL EKİP KURULSUN'

Bu gelişmelerden sonra 25 yıllık sır cinayetin aydınlatılması için birçok sosyal medya kullanıcısı özel ekip kurulmasını istedi. Yıllar sonra yaşanan beklenmedik gelişmelerin ardından gözler dehşet veren olayla ilgili atılacak yeni adımlara çevrilmiş durumda.

Kaynak: tv100