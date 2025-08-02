Patlamış Mısırda Büyük Tehlike! Türkiye Yolladı, Avrupa Alarm Verdi

Türkiye'den Avrupa'ya gönderilip reddedilen son ürün patlamış mısır oldu. Almanya'ya ihraç edilen patlamış mısırlarda aflatoksin olduğu tespit edildi. Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Patlamış Mısırda Büyük Tehlike! Türkiye Yolladı, Avrupa Alarm Verdi
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Gıda ürünlerine dair güvenlik kaygılarının giderek tırmandığı Türkiye'de, Avrupa'dan Türkiye'ye geri gönderilen ihracat ürünleri de bu durumu perçinliyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden duyurduğu ve tehlike bildirimi yaptığı son ürün de patlamış mısır oldu.

RASFF'ta yer alan 31 Temmuz 2025 tarihli bildirime göre, Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen patlamış mısırlarda aflatoksin tespit edildi. Risk seviyesinin "ciddi" olarak tanımlandığı uyarı doğrultusunda söz konusu ürünlerin marketten toplatılmasına karar verildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, zehirli ve kanserojen maddelerdir. Aflatoksine uzun süreli veya yüksek dozda maruz kalmanın ciddi sağlık sonuçları olur. Aflatoksinler, özellikle karaciğer ve böbrekler olmak üzere birçok organ ve sistemi ağır bir şekilde etkileyebilen güçlü kanserojenlerdir. Karaciğer kanserine dahi neden olurlar ve diğer kanserlerle de ilişkili olduğu bilinir. Bazı insanlarda da ani zehirlenmelere sebep olurlar.

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