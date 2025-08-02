Bursa’da Yasa Dışı Bahis Çetesine Darbe

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Bursa’da yasa dışı bahis ağını yöneten bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, lüks bir rezidans dairesi bahis üssü olarak ortaya çıkarıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sanal bahis siteleri üzerinden haksız kazanç elde eden bir çeteyi tespit ederek takibe aldı. Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyelerinin yüksek meblağlarda illegal gelir elde ettiği belirlendi.

LÜKS OFİSE BASKIN

Siber polislerin titiz çalışmasıyla, çetenin sistemin yönetimi ve para trafiğini koordine ettiği “çalışma ofisi”nin Bursa merkezdeki bir rezidans dairesinde olduğu ortaya çıktı. 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde, lüks daireye düzenlenen baskında 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyon anları, polis kameraları tarafından kaydedildi. Baskında, yasa dışı bahis sitelerinin yönetiminde kullanılan çok sayıda bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, çetenin para transferlerinde kullandığı banka hesapları ve kripto cüzdanlarına ilişkin önemli deliller toplandı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ağustos 2025 Cuma günü adliyeye sevk edildi. Mahkeme, “suç örgütü kurma”, “yasa dışı bahis oynatma” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle, çetenin Türkiye genelinde geniş bir bahis ağı yönettiği ve milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Kaynak: İHA