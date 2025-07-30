TikTok, Instagram, YouTube... Hepsi Yasak! 16 Yaş Altına Sosyal Medya Engeli Geliyor

Avustralya, çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak için radikal bir adım attı. 16 yaş altına TikTok’tan YouTube’a kadar tüm platformlarda hesap yasağı getirildi. Yasa dışı hesap açanlara milyonlarca dolar ceza kesilecek.

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TikTok, Instagram, YouTube... Hepsi Yasak! 16 Yaş Altına Sosyal Medya Engeli Geliyor
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Avustralya hükümeti, sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeyi daha da sıkılaştırarak 16 yaş altındaki çocuklara büyük bir yasak getirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce istisna olarak değerlendirilen YouTube da yasak kapsamına alındı. Aralık 2025 itibarıyla TikTok, Instagram, Facebook, X (eski adıyla Twitter), Snapchat ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında 16 yaş altı bireyler hesap açamayacak.

YOUTUBE’UN İSTİSNASI KALDIRILDI

YouTube’un daha önce yasaktan muaf tutulacağı açıklanmıştı ancak Avustralya e-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant’in, platformda çocukların sıkça zararlı içeriklere maruz kaldığını belirtmesi üzerine bu karar değiştirildi. Grant’in tavsiyesi doğrultusunda YouTube da düzenlemeye dahil edildi.

BAŞBAKAN’DAN NET MESAJ: “ÇOCUKLARI KORUYACAĞIZ”

Başbakan Anthony Albanese, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Avustralyalı aileler, çocuklarını korumak istiyor. Biz de onların yanındayız” dedi.

TikTok, Instagram, YouTube... Hepsi Yasak! 16 Yaş Altına Sosyal Medya Engeli Geliyor - Resim : 1

İletişim Bakanı Anika Wells ise algoritmaların çocukları bilinçli olarak hedef aldığını vurguladı. Wells, "Denizi kontrol edemeyiz ama köpekbalıklarını denetleyebiliriz" sözleriyle sosyal medya algoritmalarına göndermede bulundu.

YOUTUBE'DAN İTİRAZ: BİZ SOSYAL MEDYA DEĞİLİZ

Google çatısı altındaki YouTube ise yapılan açıklamayla kendini savundu. Şirket, YouTube’un sosyal medya platformu değil, bir video paylaşım ağı olduğunu ve çocuklar için faydalı içerikler sunduğunu belirtti. Ancak bu savunma, yasağın uygulanmasına engel olmadı.

YASA DIŞI HESAPLARA MİLYONLARCA DOLAR CEZA

TikTok, Instagram, YouTube... Hepsi Yasak! 16 Yaş Altına Sosyal Medya Engeli Geliyor - Resim : 2

Yeni düzenlemeye göre, şirketler 16 yaş altındaki kullanıcılar için hesap açılmasına izin veremezken, bu kurala uymayan firmalara 50 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası verilebilecek. Aynı zamanda mevcut çocuk hesaplarının kapatılması ve yeni açılmalarının engellenmesi zorunlu olacak.

EĞİTİM VE OYUN UYGULAMALARI HARİÇ TUTULDU

Yasak yalnızca sosyal medya platformlarını kapsıyor. Eğitim, sağlık uygulamaları ve çevrim içi oyunlar ile mesajlaşma servisleri bu düzenlemeden muaf tutuldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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