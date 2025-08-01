Bakanlık Rezaleti İfşa Etti: Gıda Skandalı Büyüyor! At, Eşek ve Domuz Eti Yine Sofralarımızda

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerde taklit, tağşiş ve sağlığı tehdit eden uygulamalara karşı mücadelesini sürdürüyor. Son kontrollerde gıda güvenliğini hiçe sayan firmalar açıklandı. Bakanlık, yaptığı laboratuvar analizleri sonucunda ürünlerinde domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti kullanan markaları paylaştı. Özellikle et ve et ürünlerinde tespit edilen usulsüzlükler dikkat çekti.

DANA SALAMDA DOMUZ ETİ ÇIKTI

İfşa olan ürün gruplarından en dikkat çeken ise, dana salamda domuz eti kullanılması oldu. Öte yandan Et ürünlerinde yapılan kontrollerde, birçok firmanın dana ve kuzu eti diye sattığı ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti (at ve eşek eti) bulundu.

İşte Bakanlığın İfşa Ettiği Firma ve Ürünler:

BİFET Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Ürün: Dana İspanyol Salam (1545 gr)

Tespiti: Domuz eti içeriyor

ALTINIŞIK Kasap – Mustafa Serkan Altınışık

Ürün: Fermente Dana Sucuk

Tespiti: Tek tırnaklı eti

HAS Kasabı – Süleyman Yalçın

Ürün: Kemikli Parça Et (Kuzu)

Tespiti: Tek tırnaklı eti

Mehmet Aslan Tozman

Ürün: Kırmızı Et (Parça)

Tespiti: Tek tırnaklı eti

Mehmet Bayar

Ürün: Kırmızı Et

Tespiti: Tek tırnaklı eti

Yusuf Can Tozman

Ürün: Kırmızı Et

Tespiti: Tek tırnaklı eti