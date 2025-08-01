Bakanlık Rezaleti İfşa Etti: Gıda Skandalı Büyüyor! At, Eşek ve Domuz Eti Yine Sofralarımızda
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıda ürünlerini açıkladı. Özellikle et ürünleri üzerinde yapılan denetimlerde sağlığı tehdit eden birçok unsur tespit edildi. Salam, sucuk ve kırmızı et gibi temel gıdaların içeriğinde yer almaması gereken maddeler tespit edildi. Açıklanan liste, pes dedirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerde taklit, tağşiş ve sağlığı tehdit eden uygulamalara karşı mücadelesini sürdürüyor. Son kontrollerde gıda güvenliğini hiçe sayan firmalar açıklandı. Bakanlık, yaptığı laboratuvar analizleri sonucunda ürünlerinde domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti kullanan markaları paylaştı. Özellikle et ve et ürünlerinde tespit edilen usulsüzlükler dikkat çekti.
DANA SALAMDA DOMUZ ETİ ÇIKTI
İfşa olan ürün gruplarından en dikkat çeken ise, dana salamda domuz eti kullanılması oldu. Öte yandan Et ürünlerinde yapılan kontrollerde, birçok firmanın dana ve kuzu eti diye sattığı ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti (at ve eşek eti) bulundu.
İşte Bakanlığın İfşa Ettiği Firma ve Ürünler:
BİFET Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Ürün: Dana İspanyol Salam (1545 gr)
Tespiti: Domuz eti içeriyor
ALTINIŞIK Kasap – Mustafa Serkan Altınışık
Ürün: Fermente Dana Sucuk
Tespiti: Tek tırnaklı eti
HAS Kasabı – Süleyman Yalçın
Ürün: Kemikli Parça Et (Kuzu)
Tespiti: Tek tırnaklı eti
Mehmet Aslan Tozman
Ürün: Kırmızı Et (Parça)
Tespiti: Tek tırnaklı eti
Mehmet Bayar
Ürün: Kırmızı Et
Tespiti: Tek tırnaklı eti
Yusuf Can Tozman
Ürün: Kırmızı Et
Tespiti: Tek tırnaklı eti