‘Tüfekli Tavşan’ İstanbul’u Ayağa Kaldırmıştı! İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde metroya elinde tüfekle binen tavşan kostümlü 15 yaşındaki A.Y.’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda A.Y.’nin taşıdığı tüfeğin 'Kahverengi oyuncak tahta tüfek' olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak adli süreç başlatıldı. A.Y.'nin ifadesinde, "Maskeli partiden çıktım metroya eve gidiyordum" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

‘Tüfekli Tavşan’ İstanbul’u Ayağa Kaldırmıştı! İfadesi Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 16.45 civarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, tavşan kostümü giymiş ve elinde tüfek bulunan bir kişinin metroya binmesi, çevredeki yolcuların dikkatini çekti. Cep telefonlarına kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada gündem olunca, durum ihbar olarak değerlendirildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki şahsı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

‘Tüfekli Tavşan’ İstanbul’u Ayağa Kaldırmıştı! İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

TÜFEĞİN OYUNCAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu belirlendi. A.Y.’nin Hacıosman Metro İstasyonu’ndan Cumhuriyet Mahallesi yönüne ilerlediği tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu Araba Yolu Caddesi’nde bulunan bir başka metro istasyonunda, maskesi takılı halde yakalandı. Kontrollerde, A.Y.’nin elindeki tüfeğin "Oyuncak tahta tüfek", yüzündeki maskenin ise "Oyuncak tavşan maskesi" olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

‘MASKELİ PARTİDEN DÖNÜYORDUM’

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y., "Ayazağa’da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitikten sonra eve dönmek için metroya bindim. Elimdeki tüfek tahtadan yapılmış oyuncak bir silah" sözleriyle yaşananları açıkladı.

Film Gibi Olay! Tüfekli Tavşan Metroda Panik Yarattı: Ekipler Harekete GeçtiFilm Gibi Olay! Tüfekli Tavşan Metroda Panik Yarattı: Ekipler Harekete GeçtiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Metro
Keçi Peyniri Diye Satılan Üründen İnek Sütü Çıktı Keçi Peyniri Diye Satılan Üründen İnek Sütü Çıktı
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
Türkiye Temmuzda Kavruldu! Sıcaklık Rekoru Kırıldı Türkiye Temmuzda Kavruldu! Sıcaklık Rekoru Kırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası! Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!
THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak
Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Güneşli Günler Geride Kaldı... Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor!
Trump İmzayı Attı... ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi