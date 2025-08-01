‘Tüfekli Tavşan’ İstanbul’u Ayağa Kaldırmıştı! İfadesi Ortaya Çıktı

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Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 16.45 civarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, tavşan kostümü giymiş ve elinde tüfek bulunan bir kişinin metroya binmesi, çevredeki yolcuların dikkatini çekti. Cep telefonlarına kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada gündem olunca, durum ihbar olarak değerlendirildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki şahsı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

TÜFEĞİN OYUNCAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu belirlendi. A.Y.’nin Hacıosman Metro İstasyonu’ndan Cumhuriyet Mahallesi yönüne ilerlediği tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu Araba Yolu Caddesi’nde bulunan bir başka metro istasyonunda, maskesi takılı halde yakalandı. Kontrollerde, A.Y.’nin elindeki tüfeğin "Oyuncak tahta tüfek", yüzündeki maskenin ise "Oyuncak tavşan maskesi" olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

‘MASKELİ PARTİDEN DÖNÜYORDUM’

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y., "Ayazağa’da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitikten sonra eve dönmek için metroya bindim. Elimdeki tüfek tahtadan yapılmış oyuncak bir silah" sözleriyle yaşananları açıkladı.

Kaynak: DHA