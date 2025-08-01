Keçi Peyniri Diye Satılan Üründen İnek Sütü Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı süt ve süt ürünlerinde yapılan sahtekarlıklarını gözlerini serdi. Keçi peyniri diye satılan üründe inek sütü tespit edilmesi pes dedirtti.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Keçi Peyniri Diye Satılan Üründen İnek Sütü Çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda sahtekarlarını gözler önüne serdiği taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Süt ve süt ürünlerinde yapılan ‘Ali Cengiz oyunları’ pes dedirtti.

Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Gaziantep, Erzurum, Hatay’ın da aralarında olduğu pek çok kentte tam veya yarım yağlı diye satılan peynir, kaşar peyniri ve yoğurtta yağ yüzdesinin belirtilen miktardan az olduğu ortaya çıktı.

Ankara’daki Avunduk Gıda’nın ‘Meriç’ markalı tuzu azaltılmış tam yağlı taze hellim peynirinde, Afyonkarahisar’daki Sütili Gıda’nın tam yağlı peynirinde, Çorum’daki Özgür Maya Gıda’nın ‘az yağlı beyaz peynirinde, Erzurum’daki Çizmelioğlu Gıda’nın yağlı beyaz peynirinin de aralarında olduğu pek çok üründe yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Süt ürünlerinde yapılan hileler bunlarla da sınırlı kalmadı. Birçok üründe de türlü oyun tespit edildi. Kırklareli’deki Candaroğlu Süt Mamülleri isimli firmanın Taze Dükkan markalı sert keçi peynirinde inek sütü çıkması dikkat çekerken, birçok firmanın satışa sunduğu kaşar peynirlerinde de nişasta ve bitkisel yağ kullanılması gibi pek çok hileye rastlandı.

İşte bakanlığın listesi:

Keçi Peyniri Diye Satılan Üründen İnek Sütü Çıktı - Resim : 1

Keçi Peyniri Diye Satılan Üründen İnek Sütü Çıktı - Resim : 2

Keçi Peyniri Diye Satılan Üründen İnek Sütü Çıktı - Resim : 3

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