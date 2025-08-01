Bakanlık Uyardı, İşte O Ürünlerdeki Tehlike...

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıldan beri birer birer yayımladığı ifşaat listeleriyle vatandaşın gıda güvenliğine dair endişeleri daha da arttı. Et ürünlerinden süt ürünlerine, baharatlardan bitkisel yağlara kadar pek çok gıda ürününde tespit edilen usulsüzlükler, Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerin geri gönderilmesiyle de birleşince panik yayıldı.

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda Sistemi'nde yer verdiği yeni uyarılar da yayımlandı. Sistemde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü bildirimi yapılan, üretiminde usulsüzlük yapıldığı tespit edilen pek çok gıda ürünü arasında bazı baharat ve macunlar dikkat çekti.

İŞTE TEHLİKELİ MARKALAR

Sistemde yer alan bildirimlere göre, Ankara'da üretim yapan Yıldırım Gıda Baharat firmasının sumaklarında gıdada kullanılmasına izin verilmeyen bir boya bulunduğu tespit edildi. Bunun yanında İstanbul, Muğla ve Kocaeli gibi illerde üretimi yapılan bazı firmaların bitkisel macun ürünlerinde de usulsüzlük tespit edildi.

Yapılan kontrollerin sonucunda, söz konusu macunların içinde ilaç etken maddesine rastlandığı belirtildi. Usulsüzlük yaptığı tespit edilen bu markalar; "Alpf-Farma", "Mplus" ve "Balsarayı" olarak açıklandı. Bahsedilen markaların bu ürünlerinin sağlıksız olduğu ve tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiği çağrısı yapıldı.