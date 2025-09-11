Otokar İmzayı Attı, Dev Anlaşma Tamam! Eylül 2026'dan İtibaren Mercedes Otobüsleri O İlimizde Üretilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Herkes tarafından bilinen Otokar, dünyanın önde gelen otobüs üreticilerinden Daimler Buses arasında stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşmaya göre, Mercedes-Benz Conecto model şehir otobüslerinin üretimi Otokar tarafından gerçekleştirilecek. Üretimin Eylül 2026'da başlaması planlanıyor.

Otokar CEO'su Aykut Özüner, Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder ve Mercedes-Benz Türk A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Suer Sülün katıldı. Bu anlaşma, Otokar'ın 60 yılı aşkın otobüs üretim tecrübesini uluslararası bir devle birleştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

OTOKAR’DAN DEV ANLAŞMA

Otokar CEO’su Aykut Özüner, yapılan anlaşmanın detaylarını şu şekilde aktardı:

“Türkiye’nin ilk otobüs üreticisi olarak 60 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli otobüsler üretiyoruz. Daimler Buses ile olan iş ortaklığımızı, üretimimizi artırmak, üretim kapasitemizi en verimli şekilde kullanmak ve Avrupa'nın en büyük beş otobüs üreticisinden biri olarak global pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu anlaşma ile Daimler Buses ile sürdürülebilir bir iş ortaklığı kurmayı hedefliyoruz.”

Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder: “Ürünlerimize duyulan güçlü talep, otobüslerin toplum için giderek daha önemli hale geldiğini ve müşterilerimize doğru çözümleri sunduğumuzu gösteriyor. Avrupa ve Latin Amerika'da açık ara pazar lideriyiz ve bu işbirliği anlaşması, toplam araç üretimimizi artırarak konumumuzu daha da güçlendirmemizi sağlıyor. Üretim kapasitemizi genişletmek, kârlılığımıza da olumlu etki ediyor. Otokar, sektörümüzde saygın ve güvenilir bir ortak ve üretim konusunda güçlü uzmanlığa sahip. İş birliğimiz kapsamında yakın çalışarak, müşterilerimizin Daimler Buses'tan beklediği yüksek kalite standartlarını birlikte sağlayacağız. Bu iş ortaklığını hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Başkanı ve CEO'su Süer Sülün: “Otobüslerimize olan talepten ve bunun Hoşdere fabrikamıza sipariş olarak yansımasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoşdere Otobüs Fabrikamız, Daimler Buses’in üretim ağının önemli bir parçası ve tüm segmentlerde otobüs üretimine devam ediyor. Mercedes-Benz Türk olarak Otokar ile olan iş ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz; güçlü ve güvenilir bir ortak olarak bu iş birliğini desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

OTOKAR VE DAIMLER BUSES KİMDİR?

Otokar: 1963 yılından beri faaliyet gösteren ve Koç Topluluğu bünyesinde yer alan Otokar, Türkiye'de şehir içi ve turizm taşımacılığında üst üste 16 yıldır en çok tercih edilen otobüs markası unvanını koruyor. 50'den fazla ülkeye ticari araç ihracatı gerçekleştiren şirket, Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biridir.

Daimler Buses: Daimler Truck çatısı altında faaliyet gösteren şirket, Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus ve BusStore gibi markalarıyla küresel bir liderdir. Özellikle Avrupa ve Latin Amerika pazarlarında açık ara pazar lideri konumundadır.

Mercedes-Benz Türk: Türkiye'de 58 yıldır faaliyet gösteren şirket, bugüne kadar 113.000'den fazla otobüs üretmiştir. 1995'te faaliyete geçen Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler Buses'in dünya çapındaki en büyük otobüs üretim tesisi olarak biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi