Murat Kurum Türkiye'de İlk' Diyerek 81 İl İçin Duyurdu! Ev, İş Yeri, Araç Alımında Yeni Dönem... İki Model Var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalar yaptı.

Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı tanıdıklarını belirten Bakan Kurum Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’nin vatandaşların ev, iş yeri ve araç sahibi olmalarını kolaylaştıracağını söyledi.

"TÜRKİYE’DE İLK KEZ"

Bakan Kurum “Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası yani Emlak Katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır” dedi.

Tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettiklerini belirten Bakan Kurum, 81 ilde yapımı devam eden 280 bin konutu hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, yıl sonunda açıklayacakları sosyal konut kampanyası ile gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.

Kendisine ait kamu arazisinde hizmet alanında kalan yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlara imar hakkı aktarımı getirdiklerini hatırlatan Bakan Kurum düzenlemenin İstanbul’a ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

“YENİ SİTEMDE FAİZ YOK”

İstanbul'da gayrimenkul yatırım sertifikasına dikkat çeken Bakan Kurum “Şimdi vatandaşımızın sadece ev değil iş yeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışmayı Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemimizi milletimizin huzuruna sunuyoruz” diyerek yeni hizmeti duyurdu.

Türkiye'de ilk kez bir kamu bankasının Emlak Katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne girdiğini söyleyen Bakan Kurum

“Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır. Öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesi ile bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek. Faizsiz finansman modeli ile satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek” diye konuştu.

İki model sunulacağını belirten Bakan Kurum ilk modelde çekiliş sistemi olacağını söyledi. Bakan Kurum “Her ay nasıl TOKİ ile yapılan konutları noter huzurunda kura çekmek sureti ile veriyorsak her ay düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız” dedi.

İkinci modelde müşteri bazlı tasarruf finansman modeli uygulayacaklarını açıklayan Bakan Kurum “Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişte değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek. Çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek ister tutarı taksitlere bölerek evini arabasını satın alabilecek” dedi.

