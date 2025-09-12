Mutlu Kaya'dan Sevindiren Haber! 10 Yıl Sonra İlk Adım

Başından vurulduktan sonra konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya, 10 yılın ardından desteksiz yürüyebilmeye başladı. Kaya, erkek arkadaşı tarafından öldürülen ablasına söz verdiği gibi mezarına yürüyerek gitmek istiyor.

Diyarbakır’da 2015 yılında eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan 29 yaşındaki Mutlu Kaya, tam 10 yıl süren zorlu mücadelenin ardından ilk kez desteksiz yürümeye başladı. Ergani ilçesinde yaşayan ve bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015’te evinin önünde silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak aylarca yoğun bakımda kalmıştı. O günden sonra konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, uzun süre İstanbul ve yurt dışında tedavi gördü. Zamanla konuşmaya ve destekle yürümeye başlayan Kaya, ablası Songül Kaya’nın desteğiyle mücadeleyi hiç bırakmadı.

ABLASININ ACISIYLA SARSILDI

2020’de ise bir başka acı yaşandı. Mutlu Kaya’nın ablası Dilek Kaya, birlikte erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Bu kayıp, Mutlu Kaya’nın mücadelesini daha da derinleştirdi. Şimdi ise ablasına verdiği sözü tutmak için desteksiz yürümeye başladı. Bundan 10 yıl önce kafasından vurulduğunu hatırlatan Kaya, "Aylarca komada kaldım. Doktorlar öleceğimi söylüyordu ama ölmedim. Sonunda başardım ve artık adım atabiliyorum. Tek başıma bazen 100 adım atabiliyorum, bazen 20-50 adım arasında değişiyor" dedi.

Ablası Dilek Kaya’ya yürüyerek mezarına gideceğine dair söz verdiğini anlatan Mutlu Kaya, “Ben yapabileceğim kadar yaptım. Asla mücadelemi bırakmayacağım ama çok iyi bir hastanede tedavi olmam gerekiyor. Doktorlar, ‘iyileşebilirsin’ diyor, bu bana umut oluyor. Ablama, mezarına yürüyerek gideceğime söz verdim. Futbolu çok seviyorum. Oshimen, Mauro İcardi ve İlkay Gündoğan’ı da çok seviyorum. İyileştiğimde gidip maçı izlemek istiyorum. Sürekli onları takip ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA

