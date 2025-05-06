Uğradığı Saldırıyla Türkiye'yi Yasa Boğmuştu... Mutlu Kaya'dan Yürekleri Dağlayan Paylaşım

NOW TV'de (O dönemki adıyla FOX) 2015 yılında yayınlanan Sesi Çok Güzel yarışmasıyla adını duyuran, hem güzelliği hem de sesiyle milyonları büyüleyen Mutlu Kaya'nın, ünlü bir şarkıcı olmak için çıktığı yolda bir erkek şiddetine maruz bırakılmasıyla hayatı tamamen değişti. Beraberliği reddettiği takıntılı bir erkeğin silahlı saldırısına uğrayan ve uzun süre verdiği yaşam mücadelesinin ardından büyük oranda engelli bir şekilde hayatına devam edebilen Mutlu Kaya, ara ara sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

Kendisini uzun süredir rahatsız eden saldırganın, yarışmaya katıldığını öğrendikten sonra kıskançlık krizine girdiğini, hatta yarışmanın yayınlandığı kanala giderek kendisini programdan attırmaya çalıştığını anlatan Mutlu Kaya, gece saatlerinde kendisini tehdit mesajlarıyla yanına çağırıp zorla arabaya bindirdiğini ve kafasından vurduğunu söylemişti. 58 gün boyunca yoğun bakımda kalan genç kadın, yaşamına nasıl devam ettiğini ise bir kez daha anlattı.

'ARTIK ÖZGÜRCE UÇMAK İSTİYORUM'

Daha önce yaptığı açıklamada artık hayatını sadece bir odada geçirdiğini ve hayallerini bir kenara bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Kaya, yaşadığı buhranı son sosyal medya paylaşımında bir kez daha anlattı. Mutlu Kaya, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda "Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır. Hayallerim vardı. Benim umutlarım çok, mutlu olacaktım. Annem bana değil, ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali, artık özgürce uçmak istiyorum" dedi.

Mutlu Kaya'nın bu paylaşımı sevenlerinin yüreğini yaktı. Takipçilerinin çok sayıda beğeni ve yorumla destek olduğu genç kadına umutlu olması ve ne olursa olsun yaşama tutunması gerektiği mesajları iletildi. Türkiye'de giderek artan ve toplumun en büyük sorunlarından biri haline gelen kadına şiddetin sembol isimlerinden olan Mutlu Kaya'nın, maruz bırakıldığı erkek şiddetinin ardından kendisinin yaşadıklarına benzer şeyler yaşayan birçok kadına ilham olduğu yorumları yapıldı.