Sibel Can'ın 'Veliahtım' Dediği Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın Sesi Çok Güzel yarışmasında ‘Veliahtım’ diyerek gösterdiği Mutlu Kaya, hastanelik oldu. Kaya’nın kardeşi genç kızın hastanede olduğu belirterek herkesten dua istedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Sibel Can'ın 'Veliahtım' Dediği Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı

FOX TV'de yayınlanan "Sesi Çok Güzel" yarışmasına katılan, Sibel Can’ın ‘Veliahtım’ diyerek bahsettiği, uğradığı silahlı saldırı sonrasında felç kalan, yakın zamanda yürümeye başlayan Mutlu Kaya’dan kötü haber geldi.

Sibel Can'ın 'Veliahtım' Dediği Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

'DUA BEKLİYORUZ'

Uğradığı saldırı sonrasında hayatına kaldığı yerden devam etmek için mücadele veren genç kız hastaneye kaldırıldı. Mutlu’nun sosyal medya hesabından paylaşım yapan kardeşi “Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz” genç kızın sevenlerinden dua istedi.

Sibel Can'ın 'Veliahtım' Dediği Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

'BAŞINDAN VURUŞMUŞTU'

18 Mayıs 2015 tarihinde kendisine takıntılı olan bir erkek tarafından başından vurulan, yatağa bağımlı hale gelen Mutlu Kaya, zor bir tedavi süreci geçirmişti. Müziğe duyduğu sevgiyle hayata yeniden dönen Mutlu Kaya, yakın zamanda bir single çıkarmış, yavaş yavaş yürümeye başlamıştı.

Sibel Can'ın 'Veliahtım' Dediği Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mutlu Kaya Sibel Can FOX TV
Son Güncelleme:
Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü
Kansere Yakalanan Nursel Ergin Ağlayarak Anlattı... '3’üncü Kemoterapiden Sonra Bedeniniz Sizden Çıkıyor' Kansere Yakalanan Ünlü Sunucudan Ağlatan İtiraf
Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak, Hasada Doyacaksınız Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak
Millie Bobby Brown'dan Eleştirilere Sert Tepki: 'Büyüdüğüm İçin Özür Dilemeyeceğim' Millie Bobby Brown'dan Eleştirilere Sert Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
Diploma Soruşturmasında Kritik Gün, Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Saatlik İfade Diploma Soruşturmasında Kritik Gün, Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Saatlik İfade