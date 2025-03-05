Sibel Can'ın 'Veliahtım' Dediği Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı

FOX TV'de yayınlanan "Sesi Çok Güzel" yarışmasına katılan, Sibel Can’ın ‘Veliahtım’ diyerek bahsettiği, uğradığı silahlı saldırı sonrasında felç kalan, yakın zamanda yürümeye başlayan Mutlu Kaya’dan kötü haber geldi.

'DUA BEKLİYORUZ'

Uğradığı saldırı sonrasında hayatına kaldığı yerden devam etmek için mücadele veren genç kız hastaneye kaldırıldı. Mutlu’nun sosyal medya hesabından paylaşım yapan kardeşi “Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz” genç kızın sevenlerinden dua istedi.

'BAŞINDAN VURUŞMUŞTU'

18 Mayıs 2015 tarihinde kendisine takıntılı olan bir erkek tarafından başından vurulan, yatağa bağımlı hale gelen Mutlu Kaya, zor bir tedavi süreci geçirmişti. Müziğe duyduğu sevgiyle hayata yeniden dönen Mutlu Kaya, yakın zamanda bir single çıkarmış, yavaş yavaş yürümeye başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi