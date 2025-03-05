Millie Bobby Brown'dan Eleştirilere Sert Tepki: 'Büyüdüğüm İçin Özür Dilemeyeceğim'

Millie Bobby Brown, giyim tarzı nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi. Genç oyuncu, bu yorumların gazetecilik değil, zorbalık olduğunu belirterek, büyüdüğü için özür dilemeyeceğini söyledi.

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Millie Bobby Brown'dan Eleştirilere Sert Tepki: 'Büyüdüğüm İçin Özür Dilemeyeceğim'

Ünlü oyuncu Millie Bobby Brown, yaşından büyük giyindiğine yönelik aldığı eleştirilere sert bir yanıt verdi. Netflix'in popüler dizisi Stranger Things ile tanınan 21 yaşındaki oyuncu, özellikle giyim tercihleri nedeniyle yaşından büyük görünmesiyle ilgili yapılan yorumlara karşı çıktığını açıkladı. Brown, kendisine yöneltilen eleştirilerin gazetecilikten çok zorbalık olduğunu belirterek, Instagram üzerinden bir video paylaştı.

Millie Bobby Brown'dan Eleştirilere Sert Tepki: 'Büyüdüğüm İçin Özür Dilemeyeceğim' - Resim : 1

"HEDEF HALİNE GETİRİLDİM"

Genç oyuncu, "Bu sektöre 10 yaşındayken girdim ve herkesin gözleri önünde büyüdüm. Ama insanlar benimle birlikte büyümek yerine, hala Stranger Things'in ilk sezonundaki gibi görünmemi bekliyorlar" dedi. Bu sebeple hedef haline getirildiğini söyleyen Brown, "Her zaman genç kadınları desteklemekten ve onlara moral vermekten bahsediyoruz ancak zamanı geldiğinde, tıklanmak için onları yıkmak daha kolay görünüyor. Hayal kırıklığına uğrayanlar, bir kızın onların şartlarına göre değil, kendi şartlarına göre kadın olduğunu görmeyi kaldıramıyor." dedi.

Brown, Instagram'daki videosunda, yazarların eleştirilerine isimleriyle hitap ederek yanıt verdi ve "Yetişkinlerin, zamanlarını genç kadınları inceleyerek geçirmeleri rahatsız edici. Özellikle bu yazıların kadınlar tarafından yazılmış olması daha da kötü" dedi.

Millie Bobby Brown'dan Eleştirilere Sert Tepki: 'Büyüdüğüm İçin Özür Dilemeyeceğim' - Resim : 2

"BÜYÜDÜĞÜM İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Brown, "Büyüdüğüm için özür dilemeyi reddediyorum. Bu, gerçekçi olmayan beklentilere uymak için kendimi küçültmeyi kabul etmiyorum. Nasıl göründüğüm, nasıl giyindiğim ya da kendimi nasıl sunduğum için utandırılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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