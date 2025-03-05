Kansere Yakalanan Nursel Ergin Ağlayarak Anlattı... '3’üncü Kemoterapiden Sonra Bedeniniz Sizden Çıkıyor'

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı fenomen yarışma programı Var Mısın Yok Musun’a katılarak tanınan, yıllar sonra sunucu olarak kariyerine devam eden Nursel Ergin, kısa süre önce hem rahim hem de meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Nursel Ergin’in kanser olduğunu açıklaması, sevenlerini kahretmişti. Ergin, herkesten uzak bir şekilde yaşadığı süreci gözyaşları içinde sosyal medyada açtığı canlı yayında anlattı. İşte Nursel Ergin’in herkesi duygulandıran o sözleri…

KEMOTERAPİ ZOR BİR SÜREÇ

8 aylık süreçte 2 kanser türüne karşı mücadele veren sunucu Nursel Ergin, biyopsi sonucunu beklemenin çok kötü bir his olduğunu söyledi. Acı bir şekilde gerçeklerle yüzleştiğini belirten Ergin, oz zor süreci şöyle anlattı: 6 seans kemoterapi denildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor.

'3’ÜNCÜDEN SONRA BEDENİNİZ SİZDEN ÇIKIYOR'

“Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu” diyen Ergin, “21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3’üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin” sözleriyle acısını dile getirdi.

'İLK YAPTIĞIM İŞİMİ BIRAKMAK OLDU'

Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadın olduğunu belirten Ergin “Evliliğimle ilgili başka türlü şeyler anılmak istedi ama hayat kaygıları yaşadıklarımız boşanmamıza neden oldu. Yine bu süreçte de Murat çok yanımdaydı, ben içsel olarak bazı şeyleri kabul edemedim. Aynı şekilde, kızıma köpeğime tahammül edemediğim durumlar da oldu. İlk doğru yaptığım şey işimi bırakmak oldu” dedi.

“Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor. Şu an 42 kiloyum. Kendinize bebekler gibi bakmanız gereken bir dönem. Kimin ne dediğini boş verin” sözleriyle kendine olan inancını bir kez daha vurguladı.

'YENİDEN DOĞARAK ÇIKTIM'

Ergin, süreç boyunca hissettiklerini şöyle anlattı: O kadar uykusuz zor gecelerim oldu ki… O gecelerin içinden yeniden doğarak çıktım. Unuttuğum, çocukluğum her şey ile yüzleştim. Bütün bu duygular bende bir birikmişlik yaratmış, sonra için için kendimi yiyip bitirip bu hastalıklara yakalandım. İlk defa vazgeçtiğim bir dönem yaşadım, herkesten her şeyden nefret ettim.

Kaynak: Haber Merkezi