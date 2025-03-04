Alizade ve Lvbel C5'in Klibi Hakkında İnceleme Başlatıldı
Alizade ve Lvbel C5’in 'Kahpe' şarkısının klibi hakkında inceleme başlatıldı.
Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur ve Asya Alizade'nin yayınladığı ve sosyal medyada tartışmalara yol açan "Kahpe" şarkısının klibiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Rapçiler LvbelC5 ve Alizade'nin klibi 28 Şubat'ta yayınlandı. Şarkıda yer alan ifadeler ve klip tartışma yarattı.
TV100'ün haberine göre, kliple şikayetlerin ardından inceleme başlatıldı.
Kaynak: tv100
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