Alizade ve Lvbel C5'in Klibi Hakkında İnceleme Başlatıldı

Alizade ve Lvbel C5’in 'Kahpe' şarkısının klibi hakkında inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Alizade ve Lvbel C5'in Klibi Hakkında İnceleme Başlatıldı

Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur ve Asya Alizade'nin yayınladığı ve sosyal medyada tartışmalara yol açan "Kahpe" şarkısının klibiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Rapçiler LvbelC5 ve Alizade'nin klibi 28 Şubat'ta yayınlandı. Şarkıda yer alan ifadeler ve klip tartışma yarattı.

TV100'ün haberine göre, kliple şikayetlerin ardından inceleme başlatıldı.

Lvbel C5'e Kötü Haber: HavHavHav Şarkısı CİMER'e Şikayet EttilerLvbel C5'e Kötü Haber: HavHavHav Şarkısı CİMER'e Şikayet EttilerMagazin

Kaynak: tv100

Etiketler
Asya Alizade
Son Güncelleme:
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
Edip Akbayram’ın Evi Önünde Büyük Vefa... Karanfiller Taşıyıp 'Unutmayacağız' Diyerek Seslendiler Edip Akbayram’ın Evi Önünde Büyük Vefa
Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü
'The Crown' Oyuncusu Khalid Abdalla'ya Filistin Soruşturması 'The Crown' Oyuncusuna Filistin Soruşturması
ÇOK OKUNANLAR
Türk Tabipleri Birliği'nden 14 Mart Tıp Bayramı’nda Grev Çağrısı Türk Tabipleri Birliği'nden Grev Çağrısı
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
Türkiye'nin En tehlikeli Mahalleleri Belli Oldu: Bu Mahalleye Girmek Cesaret İstiyor Türkiye'nin En tehlikeli Mahalleleri Belli Oldu: Bu Mahalleye Girmek Cesaret İstiyor
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu