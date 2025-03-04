Edip Akbayram’ın Evi Önünde Büyük Vefa... Karanfiller Taşıyıp 'Unutmayacağız' Diyerek Seslendiler

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram’ın Kapadokya Avanos’taki evi önünde sevenleri tarafından anma töreni gerçekleştirildi. Sevenleri Akbayram’ın fotoğrafı ile "Unutmayacağız" yazılı pankart taşıdı.

Edip Akbayram’ın Evi Önünde Büyük Vefa... Karanfiller Taşıyıp 'Unutmayacağız' Diyerek Seslendiler

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram’ın evinin bulunduğu Kapadokya Avanos’ta evinin önünde anma programı düzenlendi.

75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram için evinin önüne gelen sevenleri usta sanatçıyı ellerinde karanfillerle ve üzerlerinde Akbayram’ın fotoğrafı ile "Unutmayacağız" yazılı pankartlarla andı.

Edip Akbayram’ın Evi Önünde Büyük Vefa... Karanfiller Taşıyıp 'Unutmayacağız' Diyerek Seslendiler - Resim : 1

Edip Akbayram için saygı yürüyüşü yapan bir grup, Akbayram’ın evinin önüne karanfil bırakarak hazırlanan anı defterine duygularını yazdı.

Edip Akbayram’ın Evi Önünde Büyük Vefa... Karanfiller Taşıyıp 'Unutmayacağız' Diyerek Seslendiler - Resim : 2

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Kaynak: AA

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