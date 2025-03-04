Edip Akbayram’ın Evi Önünde Büyük Vefa... Karanfiller Taşıyıp 'Unutmayacağız' Diyerek Seslendiler

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram’ın evinin bulunduğu Kapadokya Avanos’ta evinin önünde anma programı düzenlendi.

75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram için evinin önüne gelen sevenleri usta sanatçıyı ellerinde karanfillerle ve üzerlerinde Akbayram’ın fotoğrafı ile "Unutmayacağız" yazılı pankartlarla andı.

Edip Akbayram için saygı yürüyüşü yapan bir grup, Akbayram’ın evinin önüne karanfil bırakarak hazırlanan anı defterine duygularını yazdı.

Kaynak: AA