Edip Akbayram’dan Ali Sunal’a Büyük Vefa… Kimse Bilmiyordu, Usta Sanatçı Öldüğünde Anlattı

Usta sanatçı Edip Akbayram’ın ölümü müzik dünyasını yasa boğarken Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın veda paylaşımı herkesi duygulandırdı. Sunal, anlattı işte Edip Akbayram’ın bilinmeyen büyük vefası…

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Edip Akbayram’dan Ali Sunal’a Büyük Vefa… Kimse Bilmiyordu, Usta Sanatçı Öldüğünde Anlattı

İç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 75 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram’ın ölümü sanat dünyasını derinden etkilerden baş sağlığı mesajları da art arda sıralandı. Duygulandıran bir paylaşım da Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’dan geldi.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Ali Sunal, “Babamla türküler söylerken hayal edeceğim sizi” diyerek sözlerini noktaladı. Sunal’ın anısı görenleri duygulandırdı.

Edip Akbayram’dan Ali Sunal’a Büyük Vefa… Kimse Bilmiyordu, Usta Sanatçı Öldüğünde Anlattı - Resim : 1

'SAKİNLİĞİ BANA İYİ GELMİŞTİ'

Babası Kemal Sunal’ı kaybettiğinde Edip Akbayram’ın yanına gelerek destek olduğunu belirten Sunal, şunları söyledi: Sessizdi, zarifti; o acılı kalabalığa katılmadı ama acısı, üzüntüsü gözlerinden okunuyordu. Salondaki yemek masasının bir köşesine oturdu. Kimseyle işi yoktu, üzüntüsünü yaşayıp başsağlığı dileyip gidecekti yine, ona has zarafetiyle. Bir süre ne yaptığını takip ettim. Onun sakinliği, dinginliği bana o kadar iyi gelmişti ki. Hemen gittim yanına oturdum, sarıldı bana, biraz konuştuk, sonra sessizce durduk.

Edip Akbayram’dan Ali Sunal’a Büyük Vefa… Kimse Bilmiyordu, Usta Sanatçı Öldüğünde Anlattı - Resim : 2

'O YAS ANINI HİÇ UNUTMAYACAĞIM'

Akbayram’ın yanına gelmesiyle birlikte evdeki tüm gürültünün durduğunu belirten Sunal “Acımı, acısını sükunetle paylaştı ve müsaade istedi. Edip abi o gün, o an bana o kadar iyi gelmişti ki… Seni, duruşunu, eserlerini, zarifliğini ve paylaştığımız o yas anını hiç unutmayacağım. Babamla türküler söylerken hayal edeceğim sizi… Mekânın cennet olsun” diyerek usta sanatçıyı andı.

Edip Akbayram’dan Ali Sunal’a Büyük Vefa… Kimse Bilmiyordu, Usta Sanatçı Öldüğünde Anlattı - Resim : 3

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Edip Akbayram'ın Eşinden Duygulandıran VedaEdip Akbayram'ın Eşinden Duygulandıran VedaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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