'Oscar Üzüntüsü' Gündem Olmuştu! Demi Moore'dan İlk Açıklama

Sinemanın en prestijli ödüllerinden olan Akademi (Oscar) Ödülleri, geçtiğimiz gün sahiplerini buldu. Gecenin en sürpriz anlarından biri "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün "Anora" filminin 25 yaşındaki yıldızı Mikey Madison’a gitmesi oldu.

Bu kategoride en iddialı görülen isimlerden biri, 2024 yılına damga vuran "The Substance" filminin 62 yaşındaki başrol oyuncusu Demi Moore’du. Moore, ödül sezonu boyunca törenlerde çok heyecanlı oluşuyla ve sonunda kariyerinin büyük bir ödülle taçlandırılacağı beklentisiyle çok konuşuldu.

Oscar töreninde ödülün Mikey Madison'a gittiği açıklandığında da Demi Moore’un bir anda donakalması, hayal kırıklığına uğradığı şeklinde yorumlandı ve bu durum sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, ödülü Moore'un hak ettiğini savundu.

MADISON'A TEBRİK

Ünlü oyuncu, bu tartışmaların ardından suskunluğunu bozup sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Moore, "Mikey Madison’ı tebrik ediyorum. Sıradaki işlerini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Demi Moore, son olarak da hazırlanma sürecini gösteren bir video paylaşarak, son birkaç ayın "hayatının yolculuğu" olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, “Ödül töreni sona yaklaştıkça bu yolculuk için minnetle dolup taşıyorum. Ama daha yeni başlıyoruz! Ekibime, diğer aday arkadaşlarıma ve bu deneyimi eğlenceli hale getiren herkese teşekkür borçluyum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi