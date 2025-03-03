Dünyaca Ünlü Oyuncudan Kaos Yaratan Oscar Tarzı, Spora Gelir Gibi Ödül Törenine Geldi

Dünyanın konuştuğu Los Angeles'taki Oscar Ödül Töreni’ne eşofman takımı ve spor ayakkabıyla katıla ünlü oyuncu Adam Sandler damga vurdu. Herkesin kırmızı halıda şıklık yarışı yaptığı gecede ünlü oyuncunun basit tarzı sosyal medyada gündem oldu.

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Dünyaca Ünlü Oyuncudan Kaos Yaratan Oscar Tarzı, Spora Gelir Gibi Ödül Törenine Geldi

Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği Oscar Ödül Töreni’ne özensiz şekilde katılan ünlü oyuncu Adam Sandler alay konusu oldu. Parlak turkuaz rengindeki eşofman takımı, şortu ve spor ayakkabıları ile geceye damga vuran ünlü oyuncu herkesi şaşırttı.

Dünyaca Ünlü Oyuncudan Kaos Yaratan Oscar Tarzı, Spora Gelir Gibi Ödül Törenine Geldi - Resim : 1

GİYDİĞİ EŞOFMAN OLAY OLDU

97. defa düzenlene Akademi Ödülleri’nde gecenin sunucusu Conan O'Brien da Adam Sandler’i eleştirerek tüm salonunun gözü önünde hedef aldı. Sunucu Conan O'Brien ünlü oyuncuya "Bugün ne giyiyorsun?" diye sordu.

Dünyaca Ünlü Oyuncudan Kaos Yaratan Oscar Tarzı, Spora Gelir Gibi Ödül Törenine Geldi - Resim : 2

SUNUCU İLE TARTIŞTI

Sandler ise “Sen gündeme getirene kadar kimse ne giydiğimle ilgilenmiyordu bile” diyerek sunucuya ateş püskürdü. Oscar törenini gerginleştiren atışma çok konuşuldu.

Dünyaca Ünlü Oyuncudan Kaos Yaratan Oscar Tarzı, Spora Gelir Gibi Ödül Törenine Geldi - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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