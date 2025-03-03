Dünyaca Ünlü Oyuncudan Kaos Yaratan Oscar Tarzı, Spora Gelir Gibi Ödül Törenine Geldi

Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği Oscar Ödül Töreni’ne özensiz şekilde katılan ünlü oyuncu Adam Sandler alay konusu oldu. Parlak turkuaz rengindeki eşofman takımı, şortu ve spor ayakkabıları ile geceye damga vuran ünlü oyuncu herkesi şaşırttı.

GİYDİĞİ EŞOFMAN OLAY OLDU

97. defa düzenlene Akademi Ödülleri’nde gecenin sunucusu Conan O'Brien da Adam Sandler’i eleştirerek tüm salonunun gözü önünde hedef aldı. Sunucu Conan O'Brien ünlü oyuncuya "Bugün ne giyiyorsun?" diye sordu.

SUNUCU İLE TARTIŞTI

Sandler ise “Sen gündeme getirene kadar kimse ne giydiğimle ilgilenmiyordu bile” diyerek sunucuya ateş püskürdü. Oscar törenini gerginleştiren atışma çok konuşuldu.

Kaynak: Haber Merkezi