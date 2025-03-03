Müslüm Gürses'in Ölümünün 12. Yıldönümü: Sevenleri Unutmadı

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses 03.03.2013 tarihinde hayatını kaybetti. Müslüm Gürses, vefatının 12. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Gürses’in hayranları, mezarını beyaz ve kırmızı karanfillerle süsleyerek onun anısını yaşattı. Posterlerle donatılan kabir çevresinde sevenleri, Gürses için dualar etti.

Sanatçıyı anmaya gelenlerden Ercan Karasoy, Müslüm Gürses’in müzik dünyasındaki önemine vurgu yaparak, "Onun ölümüyle büyük bir boşluk oluştu. Müslüm Baba, arabesk müziğin en önemli isimlerinden biriydi. Kabri adeta bir cennet bahçesine dönüştü. O bizim hayatımızın bir parçasıydı" dedi.

Müslüm Gürses, arabesk müziğe kattığı derin yorumları ve unutulmaz eserleriyle hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Müslüm Gürses 5 Temmuz 1953'te Şanlıurfa'da doğdu. Gürses, şarkıcılığa küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı, aynı zamanda halkevine de gitti.

Sesiyle küçük yaşlarda dikkat çeken Gürses, gazinolarda sahne aldı. 1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosu'nda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli Emmioğlu / Ovada Taşa Basma plağıdır ve Ömür Plak, Adana basımıdır.

Müslüm Gürses seslendirdiği şarkılarla hem Türkiye'de hem dünyada büyük bir üne kavuştu. Kosnerleri doldu taştı. Milyonların "Müslüm Baba"sı oldu.

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 tarihinde geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Gürses'in cenaze törenine binlerce kişi akın etti. Hayranları Gürses'i büyük bir üzüntü ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurladı.

Kaynak: DHA