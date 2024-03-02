Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde anılıyor

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in hayranları “Müslümcüler” İzmir’de bir araya gelip pilav ve lokma hayrı yaparak merhum sanatçıyı andı.

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Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde anılıyor

Arabesk müziğin ustalarından olan ve hayranları tarafından ’Müslüm Baba’ olarak anılan 3 Mart 2013 yılında hayatını yitiren Müslüm Gürses, bugün ölümünün 11’inci yılında Türkiye’nin birçok yerinde anılmaya devam ediyor.

Merhum sanatçının İzmir’deki hayranları da merhum sanatçıyı unutmadı. Hayranlar Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelip bin 500 kişilik pilav ve lokma döktürdü.
Etkinlikte Müslüm Gürses hayranları,‘Müslüm Baba’yı şarkılarını söyleyerek yad ederken, ‘mekanın cennet olsun Müslüm Baba’ ve ‘unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ yazılı pankartlar astı. Öte yandan, kendisini ‘radikal Müslümcü’ olarak tanıtan kebap ustası Mehmet Kara, koleksiyonunda bulunan posterler ve kasetleri alanda sergiledi.

“AMACIMIZ İZMİR’DEN MÜSLÜM BABAYA BİR SES OLMAK”

Kendini radikal Müslümcü olarak tanımlayan Mehmet Kara, “Müslümcülük İzmir’de ölmedi. Amacımız İzmir’den Müslüm Babaya bir ses olmak, Müslümcülüğün sesini dünyaya duyurmak. Ne mutlu Müslümcüyüm diyene. O bizim kalbimizde yaşıyor. Ölmedi, ölmeyecek. Hiçbir zaman da ölmedi zaten. Bizim için Müslüm Baba vefa demek. Müslüm Baba sağken gerçekten kıymeti bilinmedi. Vefat ettikten ve filmi çıktıktan sonra bazı insanlar anladı. Fakat biz hiçbir zaman Müslüm Babayı unutmayacağız, unutturmayacağız. Yani bizim için Müslümcülük bir şereftir, bir namustur. Bugün burada Müslüm Baba için toplandık. 11. ölüm yıl dönümü dolayısıyla lokmanımızı, pilavımızı dağıttık. Rabbim kabul eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

14 yaşından beri Müslüm Baba’yı dinlediğini söyleyen Havva Polat ise “Onunla büyüdüm, onun şarkılarıyla büyüdüm. İzmir Müslüm Baba Arşiv Evi’nin hatıralarıyla, hatıralarıyla buradayım. Dünyanın babası Müslüm Baba. Ölümüne Müslüm Baba” cümlelerini aktardı.

Anma etkinliğinde konuşan bir diğer Müslüm Gürses hayranı Nuri Alptekin, “Bu dünyadan bir efsane geldi ve geçti. Müslüm diye yazılır, baba diye okunur” ifadelerine yer verdi. Celal Demir isimli hayran ise “Müslüm baba ölmedi, ölmeyecek. Biz var oldukça yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Son baba Müslüm baba, ölümüne Müslüm baba. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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