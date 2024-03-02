Ali Atay'ın yeni filmi belli oldu: Kadro şampiyonlar ligi gibi

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin saç, makyaj ev kostüm provaları haftaya başlıyor. Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Salih Bademci Ahmet Adnan Saygun'a, Melis Sezen Saygun’un eşi Mediha Hanım'a, Birce Akalay Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid'e, Ertan Saban Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verecek.

Afra Saraçoğlu’nun da konuk olacağı filmin kadrosuna son olarak Ali Atay dahil oldu.

Oyunculuktaki başarısı kadar yönettiği filmlerle de fark yaratan Ali Atay, 1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda Münir Hayri rolüne hayat verecek.