Ali Atay'ın yeni filmi belli oldu: Kadro şampiyonlar ligi gibi

BKM’nin yeni dev bütçeli filmi Bir Cumhuriyet Şarkısı filmine son olarak Ali Atay dahil oldu. Kadronun şampiyonlar ligini aratmadığı görüldü.

Son Güncelleme:
Ali Atay'ın yeni filmi belli oldu: Kadro şampiyonlar ligi gibi

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin saç, makyaj ev kostüm provaları haftaya başlıyor. Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Salih Bademci Ahmet Adnan Saygun'a, Melis Sezen Saygun’un eşi Mediha Hanım'a, Birce Akalay Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid'e, Ertan Saban Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verecek.

Afra Saraçoğlu’nun da konuk olacağı filmin kadrosuna son olarak Ali Atay dahil oldu.

Oyunculuktaki başarısı kadar yönettiği filmlerle de fark yaratan Ali Atay, 1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda Münir Hayri rolüne hayat verecek.

Ali Atay'ın yeni filmi belli oldu: Kadro şampiyonlar ligi gibi - Resim : 1

Son Güncelleme:
Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu
Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor
Bakan Göktaş: Bir dizide herkes mi entrikacı olur? Bakan Göktaş: Bir dizide herkes mi entrikacı olur?
Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ikramiyesi 3 bin TL oldu: İşte zamlı ödeme takvimi İşte zamlı ödeme takvimi
Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir Ordu'dan sürpriz gelebilir
Uzmanı, emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjdeyi' açıkladı: Hakikat budur! İşte emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjde'
Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti! Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti!
Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı