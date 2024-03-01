Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu

Emekliler için yaşam kalitesi yüksek olan şehirleri belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen en mutlu 3 şehir belli oldu.

TÜİK, Türkiye'nin en mutlu 3 şehri listesini belirledi. Emekliler için uygun olan bu şehirler arasında, 'mutlu insanlar şehri' olarak da adlandırılan Sinop, Türkiye'nin en mutlu şehri oldu. İşte sıralamanın devamı;

1. Sinop: nüfusun %77.66'sı mutlu,



2. Afyonkarahisar: nüfusun %76.43'ü mutlu,

3. Bayburt: nüfusun %75.91'i mutlu.

Listeye bakıldığında, Karadeniz Bölgesi'ndeki iki şehir dikkat çekiyor. Sinop ve Bayburt, Türkiye'nin en mutlu 3 şehri arasında bulunuyor.

EMEKLİLERİN EN ÇOK SEVDİĞİ 3 İL

1. Antalya: Türkiye'nin turizm başkenti olarak bilinen Antalya, emekliler için huzurlu ve keyifli bir yaşam sunmaktadır. Akdeniz ikliminin etkisiyle yıl boyunca ılıman bir havaya sahip olan Antalya, doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve sağlık hizmetleri ile emeklilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

2. İzmir: Ege'nin incisi İzmir, emekliler için yaşam standartları yüksek bir şehirdir. Hem sahip olduğu kültürel miras hem de modern yaşam tarzıyla emeklilerin ilgisini çeken İzmir, deniz manzaralı evleri, yeşil alanları ve sosyal aktiviteleri ile emeklilik döneminde yaşamak için ideal bir şehirdir.

3. Bursa: Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Bursa, emekliler için sakin ve huzurlu bir yaşam sunmaktadır. Uludağ'ın eteklerinde bulunan Bursa, temiz havası, termal olanakları ve kültürel etkinlikleri ile emeklilerin tercihleri arasında yer almaktadır.