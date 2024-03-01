Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor

Klozet temizliği yaparken aklınızda bulunması gereken bilgiler. Klozet pırıl pırıl oluyor ve tek bir leke bile kalmıyor

Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor

Klozet temizliği, evin hijyenik ve düzenli olması için oldukça önemlidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Klozet temizliği yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve işinizi kolaylaştıracak ipuçlarını sizler için derledik.

Klozet temizliği yaparken öncelikle doğru temizlik malzemelerini kullanmak önemlidir. Klozet temizliği için özel olarak üretilmiş temizlik ürünleri tercih etmeniz, hijyenik bir temizlik sağlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, temizlik sırasında eldiven kullanmanız da hijyen açısından önemlidir.

Klozet temizliği yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise temizlik malzemelerini doğru şekilde kullanmaktır. Temizlik ürünlerini klozetin içine ve dışına uygularken dikkatli olmalı ve yeterli miktarda temizlik ürünü kullanmalısınız. Ayrıca, temizlik sonrasında klozetin etrafını da temizlemeyi unutmamalısınız.

DOĞAL TEMİZLİK YÖNTEMİ

Klozet temizliğini beyaz sirkeyle yapabilirsiniz. Üstelik sirke sayesinde çamaşır suyunun bile çıkaramadığı lekeleri temizleyebilirsiniz.

Karbonat ve sirke, klozetteki inatçı lekeleri bile yok eden efsane bir iksir gibi çalışır. Temizlikte çığır açan malzemeler arasında sayılan bu ikili, tuvaletten banyoya kadar her türlü alanda hijyen oluşturabiliyor. Karbonat ve sirke ile temizlik yapmak için şu adımları uygulayabilirsiniz;

Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor - Resim : 1

Klozetin içine ve hatta lekelerin üzerine, bir su bardağı sirke dökün. Tuvalet fırçasıyla klozetin içini iyice fırçalayın. Sonra iki-üç dakika kadar bekleyin.

Bir kabın içine, ortalama bir su bardağı kadar karbonat ekleyin, üzerine de bir buçuk su bardağı sirke ilave edin. Çözeltiyi iyice karıştırın ve 10 dakika bekletin.

Hazırlamış olduğunuz karışımı klozetteki lekelere uygulayın. İşlem sırasında tuvalet fırçası kullanabilirsiniz. Biraz fırçalama yaptıktan sonra, 30 dakika boyunca klozeti durulamayın. Dilerseniz klozetin dışını da bu karışımla temizleyebilirsiniz.

Bekleme süresi dolunca klozeti bol suyla yıkayın.

Lekeler tahmin ettiğinizden daha inatçı ise sonuca ulaşana kadar aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Kaynak: Mynet.com

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