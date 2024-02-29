Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu

Show TV'nin iddialı dizisi Bahar şimdi de yurt dışına açılıyor

Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu

Show TV'nin iddialı dizisi Bahar artık yurt dışında da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yurt dışında da yayımlanacak olması, uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekmesine olanak tanıyacak. Yapılan satış anlaşması ile birlikte, Bahar'ın yurt dışındaki izleyicilerle buluşması için önemli bir adım atılmış oldu.

BAHAR DİZİSİ YURT DIŞINA AÇILIYOR

Show TV’nin MF Yapım imzalı, yayınlandığı günden itibaren gündemi kasıp kavuran dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” yurt dışına açılıyor.

Salı akşamları ekrana gelen ve zirveye adını yazdıran dizinin uluslararası dağıtımını Madd Entertainment üstlendi.

Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu - Resim : 1

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, yurt dışında "Blooming Lady" adıyla tanıtılacak.

Kore dizisi Doctor Cha'nın resmi uyarlaması olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

Kaynaklar: gazeteyaziyor.com.tr, Artigercek.com, izmirolay.com.tr

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