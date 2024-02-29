Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı

Haşlanmış makarnanın suyunu çöpe atmayın. Bakın Haşlanmış makarnanın suyu ne işe yarıyor

Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı

Makarna pişirirken genellikle haşlama suyunu dökmeyi alışkanlık haline getirmişizdir. Ancak bu alışkanlığımızı değiştirerek haşlanmış makarnanın suyunu farklı alanlarda kullanabiliriz. İşte haşlanmış makarnanın suyunun 5 farklı kullanım alanı:

1. Bitki Sulama: Haşlanmış makarnanın suyu, bitkiler için oldukça faydalı bir sulama suyu olabilir. İçerisinde bulunan nişasta ve mineraller sayesinde bitkilerin büyümesine katkı sağlayabilir.

2. Çorba ve Soslar için Kullanım: Haşlanmış makarnanın suyu, çorba ve sosların lezzetini arttırmak için kullanılabilir. Suyun içerisindeki nişasta, çorbaların kıvamını ve lezzetini arttırabilir.

Yemek.com'daki bilgilere göre; Çorbanın lezzetini ve besleyiciliğini artırmak için ayırdığınız makarna suyunu kullanabilir ya da pilav yaparken eklediğiniz normal suyun yerine bu makarna suyunu kullanarak onu daha leziz hale getirebilirsiniz. Sadece bu yemeklerde değil ayrıca böreklerde yufka arasına sos olarak ya da ekşili köftenin terbiyesinde ve pizza hamurunda kullanacağınız makarna suyu sizi şaşırtacak derecede işe yarayacak, emin olun.

Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı - Resim : 1

3. Pişirme Suları: Haşlanmış makarnanın suyu, sebze veya et pişirirken kullanılabilecek lezzetli bir pişirme suyu olarak kullanılabilir.

4. Hamur İşleri: Hamur işi tariflerinde haşlanmış makarnanın suyu, hamurun kabarmasını ve lezzetini arttırmak için kullanılabilir.

5. Buharda Pişirme: Haşlanmış makarnanın suyu, buharda pişirme yöntemiyle sebzelerin veya diğer yiyeceklerin pişirilmesinde kullanılabilir. Bu sayede yiyecekler daha lezzetli ve besin değeri yüksek olacaktır.

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