Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar

Cumhuriyet'in yayımladığı haberde; Türkiye'deki organik pazarların listesine yer verildi. İşte Türkiye'nin organik pazarları

1- ŞİŞLİ FERİKÖY %100 EKOLOJİK PAZARI: Ekolojik ürünlerle ilgili ilk pazar, Buğday Derneği'nin projesi olarak 2006 yılında kuruldu. Pazar; Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Şişli Belediyesi işbirliğinde, cumartesi günleri kuruluyor.

2- KARTAL %100 EKOLOJİK PAZARI: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kartal Belediyesi işbirliği ile pazar günleri, kuruluyor.

3- BAKIRKÖY %100 EKOLOJİK PAZARI: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Bakırköy Belediyesi- Airport AVM işbirliği ile cuma günleri kuruluyor.

4- KADIKÖY ÖZGÜRLÜK PARKI ORGANİK PAZARI: Kadıköy Belediyesi tarafından kurulan pazar, Organik Yaşam Derneği’ninde desteğiyle ile çarşamba günleri kuruluyor.

5- BEYLİKDÜZÜ ORGANİK PAZARI: Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Beylik pazar alanında, cumartesi günleri kuruluyor.

6- KÜÇÜKÇEKMECE ARENAPARK ORGANİK PAZARI: Küçükçekmece Belediyesi ve Arenapark AVM işbirliği ile pazar günleri kuruluyor.

7- İZMİT 41 BURDA %100 EKOLOJİK PAZARI: İzmit Belediyesi, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Saraybahçe Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş işbirliği ile cumartesi günleri kuruluyor.

8- KAYSERİ KOCASİNAN ERCİYESEVLER %100 EKOLOJİK PAZARI: Kocasinan Belediyesi, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği ile sezonluk pazar olduğu için Ağustos-Kasım ayları arasında pazar günleri kuruluyor.



9-10-11: İZMİR EKOLOJİK PAZARLARI: Ekopazar İzmir, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği koordinatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile devam ediyor. Ekolojik pazarlar; Karşıyaka, Balçova ve sezonluk olarak da Çeşme ilçelerinde açılmaktadır. Karşıyaka-Bostanlı’da cuma günleri, Balçova’da salı günleri kuruluyor. Çeşme’de sadece yaz döneminde sezonluk pazar olduğu için çarşamba günleri kuruluyor.

12- ÇUKUROVA ORGANİK ÜRÜN PAZARI: Çukurova Belediyesi, Çukurova Organik Tarım Derneği işbirliği ile cumartesi günü kuruluyor.

13- TEPEBAŞI BELEDİYESİ ORGANİK PAZARI: Eskişehir’in, Tepebaşı ilçesinde, Batıkent Belde Evi bahçesinde pazar günü kuruluyor.

14. KONYA MELİHŞAH ORGANİK PAZARI: Meram Belediyesi tarafından, Melihşah pazar alanında cumartesi günü kuruluyor.

15- BURHANİYE ORGANİK PAZARI: Balıkesir’in Burhaniye ilçeside, Burhaniye Belediyesi tarafından temmuz- ekim ayları arasında, pazartesi günü, merkez pazarında yani normal semt pazarının içinde özel bir alanda kuruluyor.

16-17- ÇANKAYA BELEDİYESİ ORGANİK PAZARLARI: İki pazarda Ankara’da Çankaya Belediyesi tarafından pazar günü kuruluyor. Ayrancı ve Çayyolu Ümitköy’de pazar yerinde…