Hobi olarak başlamıştı... Şimdi milyonlarca TL gelir elde ediyor

Rafineri petrokimya ve işletme bölümleri mezunu olan Süha Şenyüz, KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'na katılarak 1 yıl önce 86 bin lira ekipman desteği aldı. Bu desteği kullanarak Kırıkkale Yeni Sanayi Sitesi'nde iş yerini açan 44 yaşındaki Şenyüz, tekerlekli ve prefabrik ev imalatına başladı.

Girişimci Süha Şenyüz, yaptığı açıklamada, daha önce petrol sektöründe çalıştığını belirtti. Kendi işini kurma kararı alarak KOSGEB'in sağladığı destekten faydalanarak tekerlekli ve prefabrik ev üretimine başlayan Şenyüz, bu alanda önemli adımlar atmaya başladı.

Hobi olarak başlamıştı

Hobi olarak tiny house (küçük ev) tipi tekerlekli model evler yapmaya başladığını anlatan Şenyüz, "Sonra mesleğe dönüştürmek istedim. Ardından KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı eğitimini tamamladım. Sonrasında KOSGEB'e başvurup, yüzde 75'ine kadar makine teçhizatı desteği aldım. Oradan aldığımız makinelerle de işimizi kurduk." diye konuştu. Şenyüz, atölyede tiny house ile kedi ve köpek kulübeleri imalatı yaptığını dile getirdi.

En çok tatil yöreleri için talep var

Tekerlekli evleri daha çok tatil bölgelerine yönelik yaptığını aktaran Şenyüz, şöyle devam etti: "Bu tip evler daha çok imarsız arsalarda veya tatil köylerindeki kamp alanlarında kullanılıyor. Bu bölgeye yönelik de prefabrik evler yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına yaptığımız evlerden gönderiyoruz. Bodrum'a yaptık, 4 adet Adıyaman'a gönderdik. Kırıkkale'de çeşitli bölgelere yaptığımız evler oldu. İlk yılımız olmasına rağmen işlerimiz gayet güzel. Evler genelde 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde. Kara yollarında taşınacağı için 3 metreyi geçemiyoruz. Genelde istenen ölçülerde yapabiliyoruz. Tekerlekli evlerde de 4 metre yüksekliği geçemiyoruz. Eni 2,50, boyu da 12 metreye kadar oluyor."

Fiyatları ne kadar?

Şenyüz, evleri yaptıktan sonra trafik akışının yoğun olduğu yol boyuna, internet sitesine ve sosyal medyaya koyduğunu belirterek, bu şekilde tanıtımını yaptığını ifade etti. Tekerlekli evlerin O2 ruhsatlı olduğunu ve 550 bin liraya satıldığını vurgulayan Şenyüz, prefabrik evlerin fiyatının da 300 bin liradan başladığını kaydetti.

Şenyüz, "İnsanların hayalleri varsa KOSGEB de destek oluyor. Her türlü destekleri var, onları kullanabilirler, tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı