Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro değişiyor! Yeniden senaryo şekillendi

"Kızılcık Şerbeti" adlı dizide heyecan dorukta! SHOW TV'de izleyicilerle buluşan bu sevilen dizide, Abdullah Ünal karakterini artık usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak. Entrika ve olayların hız kesmediği bu diziye yeni bir karakter daha katılıyor.

"Kızılcık Şerbeti" adlı dizide heyecan dorukta! SHOW TV'de izleyicilerle buluşan bu sevilen dizide, Abdullah Ünal karakterini artık usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak. Entrika ve olayların hız kesmediği bu diziye yeni bir karakter daha katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kızılcık Şerbeti dizisi bu Cuma yine çok heyecanlı olaylara sahne olacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye Rüya Coriç konuk oyuncu olacak. Aynı zamanda sunucu kimliğiyle de tanınan Coriç, dizide Rüzgâr’ın eski sevgilisi Sibel karakterine hayat verecek.

Sibel, Rüzgâr’a (Yiğit Kirazcı) zor anlar yaşatacak. Rüzgâr, Sibel konusunda Nursema’dan (Ceren Karakoç) destek isteyecek.