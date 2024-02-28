Sözcü TV'ye veda etti... Artık Sözcü TV ekranında olmayacak. İşte yeni adresi

Sözcü TV’nin deneyimli ekonomistlerinden Oğuz Demir, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. MedyaRadar’ın özel haberine göre, Demir’in yeni adresi de belli oldu

Sözcü TV’den ayrılma kararı alan Oğuz Demir, kanalın ekonomi programlarına uzun yıllar boyunca değerli katkılarda bulunmuştu. Kendisi, finans dünyasındaki geniş bilgi birikimi ve analitik yaklaşımıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştı.

Oğuz Demir'in veda açıklaması şöyle oldu;

“Çok güzel bir yolu dostlarımla birlikte yürümekten keyif aldım. Hayatımda unutamayacağım bir başarının, Sözcü TV'nin sadece bir yılda Türkiye'nin en etkili haber kanallarından biri olması macerasının sayelerinde parçalarından biri oldum. Türkiye'de medyanın aklı, bu iki dostun aklı gibi çalıştığında çok daha özgür, etkili ve hepimizi daha yukarı taşıyacak bir medya olacak. İyi ki varlar, iyi ki tanıdım, birlikte çalıştım” diyerek veda haberini sosyal medya hesabından paylaşan Oğuz Demir, yeni adresini ise şu ifadelerle duyurdu:

“Gelelim nereye gidiyorum sorusunun yanıtına. Çok mesaj geldi. Aslında haftaya yayında daha detaylı anlatacağım ama yine de kısaca yazayım.

Hep bilgimle, samimiyetimle, doğru bildiğimi konuştum, kim yaparsa yapsın yanlışı eleştirdim, doğruyu takdir ettim. Ancak değişim ve değiştirmek çok zor bu ülkede. Daha fazlasını istiyor.

Şimdi ise Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan’la omuz omuza durup, Şişli'de ve desteğinizle Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da çok daha güzel, özgür ve güçlü bir Türkiye mücadelesi vermek üzere yola çıkıyorum. Şişli Belediye Meclisi ve umarım İBB Belediye Meclisi'nde çalışmaya, çabalamaya devam edeceğim.

Allah utandırmasın! Dualarınızı ve desteğinizi esirgemeyin. Önümüzdeki cumartesi bu sefer son kez Sözcü TV’de Son Söz'de birlikte oluruz zaten, daha detaylı konuşuruz. Benim için hep aynısı olacak, Son Söz hep sizde olacak.”