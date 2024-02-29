Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Kızılcık Şerbeti dizisi setinden paylaşılan ilk kare, heyecanla beklenen gelişmelerin habercisi oldu. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah karakterine can verecek olmasıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Dizide daha önce Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı bu karakter, Taylan'ın oyunculuğuyla yeni bir soluk kazanacak.

Dizinin hayranları tarafından merakla beklenen bu gelişme, Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi sonucu gerçekleşti. Oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle alınan bu karar, sektörde ve izleyiciler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın bu rol için seçilmesi, diziye olan ilgiyi artırdığı gibi, izleyicilerin de desteğini kazandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Settar Tanrıöğen’in sağlık sorunları nedeniyle Abdullah Ünal karakterine artık Ahmet Mümtaz Taylan hayat verecek. Bugün sete çıkan usta oyuncunun ilk karesi paylaşıldı. Dizinin bu cuma yayınlanacak yeni bölümünde, Abdullah Ünal geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkıyor. Evde değişen dengelerin ardından hakimiyeti tekrar ele almaya kararlı olan Abdullah’ın, Alev’in (Müjde Uzman) hamile kalmasına nasıl bir tepki vereceği büyük merakla bekleniyor.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alıyor. Dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.