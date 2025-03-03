Edip Akbayram’ın Son Röportajı Yürek Sızlattı, Seslendirdiği Ahmet Kaya Şarkısı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta sanatçı Edip Akbayram’ın yakın dostu oyuncu Halil Ergün ile verdiği son röportajı ortaya çıktı. Unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Edip Akbayram’ın röportajda Ahmet Kaya’nın ‘Odam Kireçtir Benim’ isimli şarkısını seslendirdiği görüldü. Usta sanatçının o anları izleyenleri bir kez daha derinden etkiledi.

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‘Aldırma Gönül’, ‘Gitti Gideli’, ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Güzel Günler Göreceğiz’, ‘Hey Gönül’, ‘Bekle Bizi İstanbul’ gibi şarkılarıyla milyonların yüreğinde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram zatürre ve iç kanama sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

4 Ocak’tan bu yana zatürre hastalığı ile mücadele eden 75 yaşındaki usta Edip Akbayram dün akşam hayatını kaybetti.

Edip Akbayram’ın Son Röportajı Yürek Sızlattı, Seslendirdiği Ahmet Kaya Şarkısı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 1

GEÇEN YILKİ RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Ölümüyle herkesi yasa boğan sanatçının yakın dostu oyuncu Halil Ergün ile birlikte Kapadokya Avanos’ta verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Geçen yıl çekilen videoda 5 senedir ne radyo programlarında ne de televizyonda röportaj vermediğini belirten Edip Akbayram, yakın dostu Halil Ergün’ün rol alacağı Kanal D ekranlarında yayımlanan Güzel Atlar Diyarı isimli dizi için röportaj verdiğini söyledi.

Edip Akbayram’ın Son Röportajı Yürek Sızlattı, Seslendirdiği Ahmet Kaya Şarkısı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 2

'ÇAMURA HAYAT VERENLERİN YERİ BURASI'

Kendisine ‘Neden Avanos?’ diye soranlar olduğu belirten Edip Akbayram röportajda şunları söyledi:

Ben burada mahalle kültürünü yaşıyorum. Bugün yukarı çıktığınızda bakın akşamüzeri, herkesin kapısı açıktır. Sokaktaki bütün çocuklar bizim çocuklarımızdır. Gelirler eve girerler hanım onlara tatlılar ikram eder. Bizim çocuklarımız karşı eve girer. Anadolu’nun görselliğini burada yaşıyoruz. Buranın insanı gerçekten daha kültürlü ve dostane insanlar oluşmuştur. Çamura hayat verenlerin yeri burası.

Edip Akbayram’ın Son Röportajı Yürek Sızlattı, Seslendirdiği Ahmet Kaya Şarkısı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 3

'AVANOS’TA HER ŞEY AŞK'

Kapadokya’nın sihirli havasının ‘Güzel Aşklar Diyarı’ isimli diziyi de etkileyeceğini söyleyen Akbayram “Burada her şey aşktır. Yaşamak, dostluk, insanlar aşk. Burada kötü bir şey yok. Burası dünyanın kabul ettiği bir bölge, 21 senedim Bodrum’a gitmedim eşim seramikle uğraşır ben konserlere gider gelirim” dedi.

Edip Akbayram’ın Son Röportajı Yürek Sızlattı, Seslendirdiği Ahmet Kaya Şarkısı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 4

'İNZİVAYA ÇEKİLİYORUZ'

Avanos’ta nasıl zaman geçirdiğini anlatan Edip Akbayram şunları söyledi: Konserlere gidiyoruz, enerji topluyoruz. İstanbul’un karmaşıklığından Avanos’ta inzivaya çekiliyoruz. Festivaller, Avrupa konserleri yoğun geçiyor. Halil Bey’in de evi yukarıda. Yılların dostluğu var aramızda. Sanatımızın kahramanlarından biridir Halil de.

'OYUNCULUĞA HEVESİM HİÇ OLMADI'

“Pek Türk sineması seyretmem ama seyrettiğim 60 film arasında bunların Halil Ergün Kadir İnanır, Tarık Akan gibi yıllarını vermiş usta isimlerindir” diyen Akbayram ‘Oyunculuğa hevesiniz oldu mu?’ sorusuna ise “Hayır, kendi mesleğimi seviyorum, Halil Bey gibi değerli sanatçılarımız olduğu için de çok mutluyum” yanıtını verdi.

Edip Akbayram’ın Son Röportajı Yürek Sızlattı, Seslendirdiği Ahmet Kaya Şarkısı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 5

AHMET KAYA ŞARKISI SESLENDİRDİ

Sevdiği bir şarkıyı seslendirmesi istenen Edip Akbayram, dostu Halil Ergün ile birlikte Ahmet Kaya’nın ‘Odam Kireçtir Benim’ şarkısını seslendirdi. İki usta ismin sohbetine ait görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

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Kaynak: DHA

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Güzel Atlar Diyarı Edip Akbayram Halil Ergün Kapadokya Kanal D
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