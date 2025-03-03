Özcan Deniz’e Soruşturma, İfade Verecek

Kısa süre önce eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen, Kızıl Goncalar’ın Levent’i ünlü oyuncu Özcan Deniz hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncunun Sarıyer Uskumruköy’de sit arazisinde yer alan villaya izinsiz ve ruhsatsız havuz ve garaj yaptırdığını tespit etti. Başsavcılık tarafından Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu ifadesinin alınması için savcılık tarafından İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

ESKİ EŞİNİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Now TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden ekranlara dönen ünlü oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

GERÇEK ORTAYA SONRA ÇIKTI

Feyza Aktan’ın darp raporu aldığı iddia edilmiş, ardından Aktan Özcan Deniz’in kendisini darp etmediğini söylemiş, medyadaki görüntülerin eski dadısı ile olan bir davadaki görüntüler olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: DHA