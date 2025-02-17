Özcan Deniz Kalp Krizi Geçirdi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in kalp krizi geçirdiği bildirildi. Deniz'in Kızıl Goncalar setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Özcan Deniz Kalp Krizi Geçirdi

Ailesi ile yaşadığı problemlerle son dönemde gündeme gelen Özcan Deniz’le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Deniz’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Milyonları ekran başına kilitleyen ‘Kızıl Goncalardizisinin setine gelen Deniz’in hakkında çıkan haberleri görmesinin ardından sette fenalaştığı ve bayıldığı bildirildi.

Edirnekapı’daki setten apar toplar hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’in, yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Kaynak: TV100

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Özcan Deniz Kızıl Goncalar Dizi
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