Özcan Deniz Kalp Krizi Geçirdi

Ailesi ile yaşadığı problemlerle son dönemde gündeme gelen Özcan Deniz’le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Deniz’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Milyonları ekran başına kilitleyen ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin setine gelen Deniz’in hakkında çıkan haberleri görmesinin ardından sette fenalaştığı ve bayıldığı bildirildi.

Edirnekapı’daki setten apar toplar hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’in, yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Kaynak: TV100