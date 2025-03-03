Şakir Paşa’da Herkesi Ağlatan Sahne, Kabuk Bağlayan Yara Yeniden Kanadı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde yer alan asker sahnesi sosyal medyada gündem oldu. İşte Şakir Paşa ailesinin çok konuşulan sahnesinde yer alan detaylar…

Esma Karayel Esma Karayel
Şakir Paşa’da Herkesi Ağlatan Sahne, Kabuk Bağlayan Yara Yeniden Kanadı

Yayınlanan ilk fragmanıyla dizi sektöründe büyük beklenti yaratan, çekim platosunda çıkan yangınla çekimlerine ara verilen, kayınpeder ve gelin arasındaki birliktelik sahnesi ile linç edilen Now TV’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar yine Pazar gününe damga vurdu.

Şakir Paşa’da Herkesi Ağlatan Sahne, Kabuk Bağlayan Yara Yeniden Kanadı - Resim : 1

OYUNCULAR SETE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Son olarak dizide konusu işlenen Şakir Paşa ailesi ile davalık olan dizinin kaldırılacağı duyurulmuş, hayranları duruma tepki göstermişti. Ardından dizinin devam edeceği açıklanmış, oyuncular sete geri dönmüştü.

Şakir Paşa’da Herkesi Ağlatan Sahne, Kabuk Bağlayan Yara Yeniden Kanadı - Resim : 2

YARALI ASKERLER, GÖRENİ AĞLATTI

Son bölümleriyle çok konuşulan dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Şakir Paşa’nın küçük kızlarıyla alışveriş sonrası lüks aracını beklerken, kırık dökük at arabasında savaşta yaralanan askerlerin sıkışık bir şekilde sokaktan geçmesi sosyal medyaya damga vurdu. Dizide dönemdeki sınıfsal farkın seyirciye hatırlatılması hem takdir topladı hem de dikkat çekti.

Şakir Paşa’nın ele avuca sığmayan, enerjisiyle bilinen küçük kızı Alyoşa’nın askerli gördüğündeki şaşkınlığı seyirciyi derinden etkilerken, minik kızın oyunculuğu da büyük beğeni topladı.

Şakir Paşa’da Herkesi Ağlatan Sahne, Kabuk Bağlayan Yara Yeniden Kanadı - Resim : 3

Şakir Paşa’da Herkesi Ağlatan Sahne, Kabuk Bağlayan Yara Yeniden Kanadı - Resim : 4

Şakir Paşa’da Herkesi Ağlatan Sahne, Kabuk Bağlayan Yara Yeniden Kanadı - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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