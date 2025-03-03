Şakir Paşa’da Herkesi Ağlatan Sahne, Kabuk Bağlayan Yara Yeniden Kanadı

Yayınlanan ilk fragmanıyla dizi sektöründe büyük beklenti yaratan, çekim platosunda çıkan yangınla çekimlerine ara verilen, kayınpeder ve gelin arasındaki birliktelik sahnesi ile linç edilen Now TV’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar yine Pazar gününe damga vurdu.

OYUNCULAR SETE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Son olarak dizide konusu işlenen Şakir Paşa ailesi ile davalık olan dizinin kaldırılacağı duyurulmuş, hayranları duruma tepki göstermişti. Ardından dizinin devam edeceği açıklanmış, oyuncular sete geri dönmüştü.

YARALI ASKERLER, GÖRENİ AĞLATTI

Son bölümleriyle çok konuşulan dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Şakir Paşa’nın küçük kızlarıyla alışveriş sonrası lüks aracını beklerken, kırık dökük at arabasında savaşta yaralanan askerlerin sıkışık bir şekilde sokaktan geçmesi sosyal medyaya damga vurdu. Dizide dönemdeki sınıfsal farkın seyirciye hatırlatılması hem takdir topladı hem de dikkat çekti.

Şakir Paşa’nın ele avuca sığmayan, enerjisiyle bilinen küçük kızı Alyoşa’nın askerli gördüğündeki şaşkınlığı seyirciyi derinden etkilerken, minik kızın oyunculuğu da büyük beğeni topladı.

Kaynak: Haber Merkezi